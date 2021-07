Ludovic Orban a trecut printr-o trădare fără precedent. În cursul zilei de duminică, Florin Cîțu i-a chemat pe scenă pe toți susținătorii săi, lideri de filiale județene sau de sector iar printre cei aflați pe scenă s-au aflat și lideri județeni care până acum erau declarați susținători ai actualului lider PNL.

În tot acest timp, președintele Camerei Deputaților a rămas singur pe primul rând din sală și privea către colegii lui. La scurt timp după evenimentul prezentat de Florin Cîțu a urmat la cuvânt președintele PNL, Ludovic Orban.

Astfel, Orban a declarat că își apreciază colegii alături de care a avut o colaborare foarte bună, subliind faptul că PNL este mult mai mare decât toți cei care au fost prezenți pe scenă alături de Florin Cîțu.

Orban, reacție după trădarea de la Cluj

Totodată, el a mai subliniat faptul că în PNL există membri ”cu coloană vertebrală, membri cu caracter” care au fost prezenți la toate victoriile PNL și care vor decide viitorul partidului.

„Salut evenimentul de prezentare a echipei candidatului Florin Cîțu, eveniment care probabil se petrece la Cluj, aproape la jumătatea conferințelor județene. Toți sunt colegii mei, îi apreciez, am colaborat foarte bine cu ei, dar îi spun și lui Florin Cîțu și echipei domnului Cîțu că PNL este mult, mult, mult mai mare decât cei care au fost prezentați pe scenă, că PNL are capacitatea de a lua decizii pentru că la baza PNL au stat membri cu coloană vertebrală, membri de caracter, membri care au dus toate bătăliile importante, care au participat la toate victoriile PNL și care, până la urmă, sunt cei care vor decide viitorul PNL”, a spus Ludovic Orban.

În același timp, liderul PNL a ai anunțat că până la congresul din septembrie își va prezenta și el echipa și și-a exprimat speranța că după alegeri PNL va fi „și mai puternic decât este astăzi”.

„Ca președinte al PNL, am tratat filiala PNL Cluj pe măsura oamenilor de calitate care există aici și a rezultatelor din alegeri. Credeți-mă când vă spun că nu a existat solicitare de ajutor din partea lui Buda sau Emil Boc (cât am fost premier). Pe finalul guvernării trecute am inclus în PNRR a investiției de metrou. Domnul primar Emil Boc știe foarte bine! Am încercat să nu rămân dator”, a mai punctat Ludovic Orban.