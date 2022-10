Iulia Alba, despre iubita fostului soţ: „Le doresc casă de piatră”

Spre surprinderea tuturor, Iulia Albu are o părere bună despre actuala parteneră de viață a fostului ei soț. Ba chiar le dorește casă de piatră și speră să fie fericiți împreună.

Aceasta a precizat, totodată, că i se pare ciudat că atunci când o persoană divorțată își reface viața, fostul soț sau fosta soție trebuie să își spună părerea.

„Întotdeauna mi s-a părut ciudat ca, atunci când o parte dintr-un cuplu divorțat își găsește o jumătate, să fie întrebată fosta soție, fostul soț, ce părere are in legătura cu asta. Singurul lucru pe care îl am de declarat este că le doresc casă de piatră, să fie cât mai fericiți împreună.

Doamna pare o persoană respectabilă și m-aș bucura ca influența ei asupra fostului meu soț să fie una puternică și, într-un final, fericit, să evităm referirile atât de dese la persoana mea, având în vedere că această relație este între ei doi.

Pentru mine este profund deranjant să primesc mesaje de fiecare dată când fostul meu soț dă interviuri sau apare la televizor că a mai găsit ceva de spus despre mine, după 10 de ani de la divorț”, a explicat Iulia Albu, în cadrul unui interviu acordat pentru Click!.

Mihai Albu iubește din nou! Vedeta vrea să se recăsătorească

Declarația ei vina la o zi după ce Mihai Albu a postat câteva fotografii cu noua sa parteneră pe rețelele de socializare pentru a le arăta fanilor săi că și-a refăcut viața după divorțul de Iulia Albu.

„Bucureștiul de la etajul 21… noaptea”, a scris Mihai Albu în dreptul unei poze cu iubita sa. „Viața merge înainte și trebuie să ne bucurăm”, „Să fiți fericiți!”, „Cine e frumoasa doamnă?”și „Vrem poze cu pantofii de mireasă! Unde sunt?” sunt doar câteva dintre comentariile pe care le-au scris fanii lui la postarea respectivă.

Vedeta a explicat că își dorește să o țină pe partenera sa departe de ochii curioșilor deoarece aceasta nu dorește să devină persoană publică. Potrivit EGO, femeia care i-a cucerit inima lui Mihai Albu este medic chirurg.

Cei doi se înțeleg de minune și au planuri de viitor împreună. Designerul își dorește să se recăsătorească curând și vrea ca noua sa soție să îi poarte numele de familie, chiar dacă și fosta lui nevastă are același nume.

„Ne înțelegem foarte bine și avem planuri pentru un viitor împreună. Nu doresc să spun mai mult, pentru că nu este persoană publică. Iubesc din nou, este bine, nu este exclus să ajung din nou la altar. Și, da, îi voi da soției numele meu de familie, chiar dacă mai există o domniță Albu, vor fi două.

Nu am de ce să îi cer voie Iuliei, numele este al meu. Tata era din zona Alba Iulia, de aceea ne cheamă Albu. La divorțul de Iulia, numele a fost parte din negociere, i l-am lăsat pentru că și-a construit cariera pe acest nume”, a explicat Mihai Albu, potrivit sursei citate anterior.