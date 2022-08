Cum arată fiica Iuliei Albu la 13 ani? Mikaela a moștenit frumusețea de la mama ei

La cei 13 ani ai săi, Mikaela Albu este o domnișoară superbă. Fetița seamănă leit cu mama ei! Vedeta postează adesea poze cu fiica ei pe contul ei de Instagram, iar asemănarea dintre cele două se poate vedea cu ochiul liber. Mikaela a moștenit frumusețea de la mama ei.

Într-un interviu, Iulia Albu a mărturisit că fiica ei este zvăpăiată și plină de viață, mereu gata să încerce ceva nou pentru că este foarte curioasă și are o personalitate puternică.

„Mikaela s-a transformat dintr-un copil în domnișoara-copil la fel de zvăpăiată şi de curioasă, mereu gata să încerce ceva nou şi cu o personalitate extrem de puternică. Credeți că știți ce urmează? Multiplicați THE IULIA ALBU EFFECT de zece ori şi aveți răspunsul!”, spunea Iulia Albu, în urmă cu ceva vreme.

„Nu am învățat-o niciodată să pozeze. Mikaela nu a făcut ore de actorie, cu toate acestea mă bate oricând la fundul gol la capitolul content. Chiar dacă ar vrea să activeze în același domeniu, cred că ar trebui să aibă drumul ei și mi se pare trist atunci când copiii sunt comparați cu părinții.

Este vina părinților că pun foarte multă presiune pe copiii lor. Eu nu pun niciun fel de presiune pe Mikaela. Ea va face exact ceea ce dorește să facă. Este mult prea mică pentru a-și da seama acum”, a explicat vedeta, potrivit VIVA!.

Amintim că, în primăvara acestui an, după scandalul cu Alex Velea, Iulia Albu a publicat un mesaj emoționant pentru fiica sa.

Iulia Albu, mesaj emoționant pentru fiica ei: „Stai mereu dreaptă”

Vedeta a îndemnat-o pe fiica ei să rămână mereu dreaptă, demnă și să își „ia putere din slăbiciunea” celor din jur.

„Într-o zi de luni, mama ta te va invăța să stai mereu dreaptă în fața oricărei furtuni. Da, draga mea Mikaela, trăim într-o lume urâtă, urâtă pentru că de multe ori oamenii te vor face să plângi și să te îndoiești de tine. Și va fi al naibii de greu sa treci peste, dar tu, draga mamei, trebuie sa ții mereu capul sus și să nu te prăbușești în bătaia vântului. Fii o salcie, ia-ți puterea din slăbiciunea lor. Fii demnă și STAI DREAPTĂ.

Când cineva i-a spus cândva mamei tale “Bătaie de joc cu găina la cap. Iulia Labu zdreanța fashionistă (…). Ai strâmbat o oglinda. Vezi ca noaptea umblă poliția și te ia pe dubă, pocitanie mică! De multe ori ești mai urâtă decât prevede legea. Ai nota 1. Linge acadeaua! Să dai papaverină la găină, mare manelist” pentru că mama ta a spus ca el poartă un lanț de manelist și i-a dat o nota de 3 și apoi, după ani, a spus ”M-am împăcat cu ea, că am jignit-o la un moment dat.”

Nu mai știu ce făcusem. Am zis niște prostii, am pus o poză, am făcut ceva rău… Mi-am cerut scuze după. Am realizat că are și ea copii. Are o fată, nu știu dacă are mai mulți copii, dar știam că are o fată”, a scris Iulia Albu pe contul ei de Instagram.