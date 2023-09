Mai precis, Anamaria Prodan a făcut modificări importante în vila de la Snagov. Impresara și copiii ei au făcut o serie de schimbări atât pe pontonul lacului și partea de exterior, cât și în living și dormitor, potrivit informațiilor apărute în presă.

Odată terminat proiectul, aceasta a oferit și primele imagini. Astfel, putem observa că modificările sunt de-a dreptul impresionante.

Aceasta a lăsat proiectul pe mâna fiicei sale, Rebecca, care a terminat Școala de Modă, Artă și Design din Milano. Astfel, ea a făcut proiectul, iar Anamaria Prodan a respectat toți pașii.

„Ne-am schimbat totul. Este noua înfățișare a familiei, a casei, a tot ceea ce înseamnă curte, tot. Am muncit vreo 6 luni și am transformat spectaculos totul. Am terminat acum vreo 2 luni. Mai avem mici chestii de făcut, dar sunt foarte fericită de cum a ieșit. Am vrut să termin cu tot trecutul”, a declarat Anamaria Prodan pentru WowNews.