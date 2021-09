În cursul zilei de miercuri, Dumitru Chiriţă, preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Energie (ANRE), a fost audiat în cadrul Comisiei parlamentare de anchetă privind preţurile energiei. Acesta a precizat că facturile la energie electrică ar putea fi reduse cu 10-15 procente, în medie, dacă certificatele verzi și contribuția de cogenerare ar fi plătite din bugetul de stat, nu de consumatori.

„Am analizat eliminarea temporară din facturi a certificatelor verzi şi a contribuţiei de cogenerare. Am putea face acest lucru pentru o perioadă de şase luni, spre exemplu, pentru a vedea cum funcţionează piaţa”, a spus Dumitru Chiriţă.

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Energies a precizat că costurile cu certificatele verzi şi contribuţia de cogenerare ar urma să fie asigurate din bugetul de stat, în această perioadă de şase luni, iar ANRE a făcut calcule cât ar însemna acest lucru.

„La un consum mediu anual de 50 de TWh, la nivel naţional, efortul bugetar pentru a susţine certificatele verzi ar fi de 3,2 miliarde de lei pe an, iar, pentru contribuţia de cogenerare, un miliard de lei. Deci în total 4,2 miliarde de lei pentru un an. Dacă vom face acest lucru pentru o jumătate de an, este vorba de 2,1 miliarde de lei”, a explicat Dumitru Chiriţă.