Cât costă micii la Terasa Obor?

Piața Obor din București este o destinație de neocolit pentru iubitorii de mâncare tradițională românească. Atmosfera plină de viață, mirosul îmbietor de carne proaspăt gătită și sunetul grătarelor îi aduc împreună pe toți pofticioșii, scrie cancan.ro.

Unul dintre cele mai căutate preparate rămâne micul românesc, o delicatesă care definește nu doar cultura culinară, ci și un stil de viață autentic.

La terasele din Obor, multe persoane se adună pentru a gusta din acest preparat, iar cozile lungi formate în fața grătarelor sunt o dovadă clară a aprecierii enorme pentru micii de aici.

Prețul unui mic la Terasa Obor

Prețurile, deși ușor mărite în ultima perioadă, nu au diminuat din dorința oamenilor de a savura acest preparat legendar. În medie, un mic costă aproximativ 5 lei, fără a include pâinea și muștarul.

În zilele toride de vară, mesele de pe terasă se ocupă rapid, iar cei care nu reușesc să prindă un loc se mulțumesc cu o porție de mici luată la pachet, continuându-și plimbarea prin piață.

Dar micul românesc nu este doar o atracție locală

Acesta a depășit granițele țării și a cucerit piața internațională. Recent, preparatul românesc a fost lansat oficial în Statele Unite, la evenimentul „Romania Day on Broadway” din New York, sub brandul „Litălși”.

Peste 6.000 de mici au fost degustati, iar succesul evenimentului a demonstrat că acest preparat tradițional românesc are potențialul de a deveni un fenomen global.

Brandul „Litălși” promite nu doar un produs de calitate, dar și o experiență culinară unică, gândită să atragă nu doar consumatorii din HoReCa, dar și pe cei din întreaga lume.

Valentin Șoneriu, Director General al Carmolimp, a subliniat implicarea sa personală în promovarea acestui brand și a adus în prim-plan colaborarea cu un chef de la un restaurant cu stea Michelin din Manhattan pentru a crea o rețetă proprie de mici, de o calitate superioară.