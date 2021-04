Preşedinta Comisiei Europene (CE) Ursula von der Leyen a anunţat joi, într-un mesaj postat pe contul ei de Twitter, că s-a vaccinat împotriva COVID-19.

Potrivit purtătorului ei de cuvânt, Ursula von der Leyen s-a imunizat cu vaccinul produs de Pfizer, în conformitate cu regulile campaniei de vaccinare din Belgia.

After we passed 100 million vaccinations in the EU, I’m very glad I got my first shot of #COVID19 vaccine today.

Vaccinations will further gather pace, as deliveries are accelerating in the EU.

The swifter we vaccinate, the sooner we can control the pandemic. #StrongerTogether pic.twitter.com/ZmbjlmFOn4

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) April 15, 2021