Părintele Calistrat Chifan, care ajuns în atenția publică după ce a bătut două enoriașe, a revenit la slujbe. Mitropolia Moldovei şi Bucovinei a ridicat toate sancțiunile impuse împotriva preotului Calistrat Chifan de la Mănăstirea Vlădiceni şi a încheiat cercetarea cu privire la acuzaţiile care i-au fost aduse.

Explicația oferită de părintele Calistrat Chifan

„Noi suntem iertaţi, că doar nu e mort nimeni, toată lumea e vie, nu-i accident, nu-i crimă, nu-i nimica. A fost o greșeală, o dublă greșeală, adică și din partea acelor enoriașe. Am fost puțin neatent și ne-am aprins că ele comentau, au depus plângerea lor și atâta tot. Am fost chemat la ordin, am recunoscut”, a explicat preotul Calistrat Chifan.

Mitropolia Moldovei și Bucovinei a luat această decizie înainte de Crăciun, astfel că părintele Calistrat Chifan a susținut slujba specială pe data de 25 decembrie 2022 și a ținut o predică la finalul Liturghiei. Totul a fost filmat și postat recent pe contul său de YouTube.

În acel videoclip, pot fi observați ucenicii săi, inclusiv preotul Ionuţ Hrisostom Turtoi, asupra căruia există mai multe acuzaţii potrivit cărora el ar avea un comportament necuviincios cu enoriaşii în faţa altarului.

Arhiepiscopia Iaşi a confirmat ridicarea sancţiunilor împotriva preotului Calistrat Chifan. Sancţiunile impuse deja împotriva preotului filmat lovind o enoriaşă în curtea Mănăstirii Vlădiceni sunt suficiente, iar ancheta se va încheia din lipsa unor noi informaţii.

Patriarhia Română: Deciziile aparțin exclusiv de eparhiilor regionale

„Părintele Calistrat Chifan de la Mănăstirea Vlădiceni a fost oprit de la slujirea celor sfinte pe durata cercetărilor, care s-au încheiat pe 23 noiembrie. Atunci s-a luat decizia de a fi oprit pentru încă o perioadă de 30 de zile de la slujirea celor sfinte.

Poate spuneţi că e o pedeapsă prea blândă, însă pentru un preot este un lucru foarte dureros să nu poată sluji. Mai mult, această pedeapsă i-a afectat şi pe credincioşii care au continuat să vină la Mănăstirea Vlădiceni, dar nu s-au mai putut spovedi, cum făceau de obicei, la Părintele Calistrat”, a declarat, joi, Lucian Apopei, director de comunicare al Arhiepiscopiei Iaşilor.

În ceea ce privește acest caz, purtătorul de cuvânt al BOR, Vasile Bănescu, a declarat că decizia pentru rezolvarea unor astfel de situații aparține exclusiv eparhiilor regionale, în baza autonomiei pe care acestea o au. Prin urmare, Patriarhia Română nu a putut decât să ia act de decizia Arhiepiscopiei Iașilor.