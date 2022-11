Părintele Calistrat Chifan a citit în sufletul unei femei

Deși preotul Calistrat Chifan este implicat într-un mare scandal acum, fiind acuzat de comportament violent atât de enoriași, cât și de reprezentanți ai Bisericii Ortodoxe, oamenii care îl îndrăgesc continuă să îi aducă numai cuvinte de laudă.

Recent, postarea unei enoriașe a devenit virală pe rețelele sociale. Femeia respectivă a povestit ziua în care l-a întâlnit pe părintele Calistrat Chifan la Ierusalim.

„L-am cunoscut în urmă cu doi ani pe CALEA CRUCII… la Ierusalim… Așezat pe caldarâm… privea lumea care trecea… Grupul nostru trecuse… eu şi mama am rămas în urmă… frânte de durere… Moartea fratelui meu ne frânsese sufletul… M-am apropiat și cu lacrimi pe obraji am spus: ‘Binecuvântaţi, părinte!’ M-a binecuvântat… Am simţit că mi-a dat toată puterea din această lume.

Cu glasul blând mi-a spus: ”La noapte mergi la biserica Sfântului Mormânt și aprinde acolo o lumânare pentru fratele tău.” Am rămas înmărmurită. De unde știa că eu voi fi în acea noapte la Sfânta Liturghie la biserica Sfântului Mormânt? De unde știa de moartea fratelui meu Ştefan? Doar Dumnezeu are răspunsul… Doamne, te rog, ai milă și vindecă durerea robului tău… părintele Calistrat!”, a povestit acea enoriașă.

Postarea ei a fost distribuită de mai multe persoane în mediul online pentru a salva reputația preotului Calistrat Chifan, în contextul în care acesta este implicat în două scandaluri, unul în care este acuzat că ar fi lovit două femei în curtea Mănăstirii Vlădiceni și altul în care este acuzată că ar fi fost violent de mai multe ori cu un călugăr.

Calistrat Chifan și-a cerut scuze pentru faptele sale

În urma acuzațiile apărute în spațiul public, Calistrat Chifan a postat un mesaj pe rețelele sociale în care și-a cerut scuze pentru faptele sale.

„După prima săptămână de post al bucuriei, am putut străbate cu mintea printre avalanşele de insulte care de care mai dure şi mai pătimaşe. Cuvinte grele, replici dure, tot felul de confecţii verbale răutăcioase izvorâte din prisosul unor inimi pline de dreptate, justiţie, adevăr sau păreri bine construite în ceea ce priveşte o faptă negheobă săvârşită la un moment de neatenţie şi neluare aminte.

Un moment în care sigur Duhul Sfânt pleacă de la om, cum mi s-a întâmplat şi mie. Mai întâi lui Dumnezeu şi celor bine credincioşi le cer iertarea creştină, pentru că le-am tulburat liniştea postului, a sufletului şi a minţii, prin proasta ieşire din fire, şi gestul brutal de răfuială cu cele două femei mici sufleteşte şi moral.

Scuzele nu folosesc la nimic, fapta este incalificabilă şi demnă de pedeapsa primită, atât din partea superiorilor, a publicului, a societăţii consternate de un gest injust, pe fondul unor ambiţii feminine, provocate în formă continuă, instigând la dezordine în timpul slujbelor, însă raportate la persoana mea, omul iute şi neatent în momentul nedorit, s-au petrecut cele ştiute. Nu sunt supărat, nici afectat, trebuie să mulţumim Domnului şi pentru ocară”, a scris, recent, Calistrat Chifan pe rețelele sociale.