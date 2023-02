Patru premii Grammy pentru Beyonce

Beyonce a primit noi premii și a doborât recordul de distincții obținute vreodată la Grammy, iar cântărețul Harry Styles a fost premiat pentru cel mai bun album la cea de-a 65-a ediție a evenimentului desfășurat noaptea trecută la Los Angeles.

Superstarul pop Beyonce a obținut patru premii Grammy, inclusiv cel mai bun album dance/electronic, ajungând astfel la un total de 32 de trofee în carieră. Ea a depășit cele 31 de trofee adunate de dirijorul de muzică clasică Georg Solti.

Britanicul Harry Styles a primit premiul cel mai bun album pentru „Harry’s House”. El a triumfat în fața unor cântăreți celebri precum Beyonce, rapperul portorican Bad Bunny, cântăreața și flautista Lizzo și vocalista britanică Adele.

„Am fost atât de inspirat de fiecare artist din această categorie”, a spus Styles în momentul în care a acceptat premiul.

Lizzo cu „About Damn Time” a câștigat discul anului, iar „Just Like That” cântat de Bonnie Raitt este cântecul anului. Cântăreața americană de jazz Samara Joy a fost desemnată cel mai bun artist debutant. Bad Bunny a luat premiul cel mai bun album de muzică urbană pentru „Un Verano Sin Ti”. Pentru cel mai bun album rap, Kendrick Lamar a triumfat cu „Mr. Morale & the Big Steppers”.

Laureații au fost aleși de aproximativ 11.000 de experți.

Lista principalilor câștigători

GENERAL:

– Albumul anului: „Harry’s House” – Harry Styles;

– Înregistrarea anului: „About Damn Time” – Lizzo;

– Cântecul anului: „Just Like That” – Bonnie Raitt;

– Cel mai bun artist debutant: Samara Joy.

POP:

– Cea mai bună interpretare pop duo/grup: „Unholy” – Sam Smith & Kim Petras;

– Cel mai bun album pop vocal: „Harry’s House” – Harry Styles;

– Cea mai bună interpretare pop solo: „Easy on Me” – Adele.

DANCE/ELECTRONIC:

– Cea mai bună înregistrare dance: „Break My Soul” – Beyonce;

– Cel mai bun album Dance/Electronic: „Renaissance” – Beyonce.

ROCK:

– Cel mai bun cântec rock: „Broken Horses” – Brandi Carlile;

– Cea mai bună interpretare rock: „Broken Horses” – Brandi Carlile;

– Cea mai bună interpretare metal: „Degradation Rules” – Ozzy Osbourne Featuring Tony Iommi;

– Cel mai bun album rock: „Patient Number 9” – Ozzy Osbourne.

ALTERNATIV:

– Cea mai bună interpretare alternativ: „Chaise Longue – Wt Leg;

– Cel mai bun album alternativ: „Wet Leg” – Wet Leg.

R&B:

– Cea mai bună interpretare R&B tradiţională: „Plastic Off the Sofa” – Beyonce;

– Cea mai bună interpretare R&B: „Hrs & Hrs” – Muni Long;

– Cel mai bun cântec R&B: „Cuff It” – Beyonce;

– Cel mai bun album R&B: „Black Radio III” – Robert Glasper.

RAP:

– Cel mai bun album rap: „Mr. Morale & The Big Steppers” – Kendrick Lamar;

– Cea mai bună interpretare rap: „The Heart Part 5” – Kendrick Lamar;

– Cel mai bun cântec rap: „The Heart Part 5” – Kendrick Lamar;

– Cea mai bună interpretare de rap melodic: „Wait For U” – Future Ft. Drake & Tems.

COUNTRY:

– Cea mai bună interpretare country solo: „Live Forever” – Willie Nelson;

– Cea mai bună interpretare a unui duo/grup country: „Never Wanted To Be That Girl” – Carly Pearce & Ashley McBryde;

– Cel mai bun cântec country: „Til You Can’t” – Cody Johnson;

– Cel mai bun album country: „A Beautiful Time” – Willie Nelson.