Premierul Florin Cîţu nu a scăpat momentul aniversării Unirii Principatelor Române pentru a le vorbi compatrioților săi despre garanţia parcursului euro-atlantic pe care România îl are de mai bine de un deceniu şi jumătate.

Cîțu spune că puterea de a ne îndeplini obiectivele, ca naţiune, stă în unitate și amintește că revenirea la libertate şi democraţie am obţinut-o uniţi împotriva dictaturii, în 1989.

Premierul Florin Cîţu evocă redresarea economiei după pandemie

“Unirea Principatelor Române sub conducerea lui Alexandru Ioan Cuza ne aminteşte că puterea de a ne îndeplini obiectivele, ca naţiune, stă în unitatea noastră. Revenirea la libertate şi democraţie am obţinut-o uniţi împotriva dictaturii, în decembrie 1989.

Uniţi am obţinut garanţia parcursului euro-atlantic pe care România îl are de mai bine de un deceniu şi jumătate. Uniţi am demonstrat că putem opri grave derapaje, putem salva democraţia, atunci când o putere ilegitimă şi opresivă a acţionat împotriva propriului popor.

Tot uniţi vom reuşi să protejăm sănătatea noastră, a tuturor, şi să redresăm economia după pandemie. La mulţi ani tuturor românilor!”, a scris Florin Cîţu, duminică, pe pagina sa de Facebook.

Manifestări publice restrânse, din cauza pandemiei

Împlinirea a 162 de ani de la Unirea Principatelor Române este marcată duminică în ţară prin diferite manifestări.

Autorităţile locale au ales să sărbătorească Mica Unire prin ceremonii restrânse, cu respectarea restricţiilor impuse în contextul pandemiei.

Şi instituţiile de cultură din ţară marchează momentul aniversar prin piese de teatru, dar şi prin concerte, cele mai multe transmise online.

Potrivit Primăriei Iaşi, duminică, ceremoniile vor debuta la ora 11,30, prin depunerea la monumentul domnitorului Alexandru Ioan Cuza din Piaţa Unirii a unor coroane şi jerbe de flori din partea partidelor politice, asociaţiilor şi altor organizaţii civice.

Intonarea Imnului naţional al României va precede serviciul religios programat la ora 12,00, ceremonie la care vor lua parte ÎPS Teofan, mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, şi PS Iosif Păuleţ, episcopul Diecezei Romano-Catolice de Iaşi.

După încheierea Te Deum-ului, va urma depunerea de coroane de către oficialităţi atât la monumentul din Piaţa Unirii, cât şi la mormântul domnitorului Alexandru Ioan Cuza de la Biserica Trei Ierarhi, eveniment programat pentru ora 13,00 şi în cadrul căruia va fi săvârşită şi o slujbă de pomenire de către ÎPS Teofan.

Sursă foto: INQUAM / Octav Ganea.