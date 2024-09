Ministrul Justiţiei, Alina Gorghiu, a vizitat recent Penitenciarul Jilava. În urma vizitei, ea a transmis și un mesaj pe propria pagină de socializare în care subliniază că sunt „prea mulți deținuți cu o viață distrusă din cauza drogurilor”.

De asemenea, ea a scris în postarea respectivă că „drogurile nu te fac high, ci te aduc low”.

„Astăzi, am fost la penitenciarul Jilava. Am văzut aici mulți, prea mulți deținuți cu o viață distrusă din cauza drogurilor. Cu doi am stat astăzi de vorbă.

Iar în spatele lor, sunt familii afectate. Dragii mei, drogurile nu te fac “high”, ci te aduc “low”. Așa și cu condusul”, a scris Alina Gorghiu pe Facebook.