Cei mai mulți dintre cei care s-au îmbolnăvit de coronavirus preferă să nu vorbească de acest lucru, de teamă că vor fi discriminați și stigmatizați. Totuși, unii dintre ei cred că este nevoie să povestească prin ce au trecut.

Este și cazul Juliei, o femeie de 53 de ani din Singapore, țară în care s-au înregistrat peste 100 de cazuri.

Experiența din timpul izolării

”Nu avem nimic, nici măcar nu tușeam. Dar în noaptea de 7 februarie m-am trezit și simțeam cum camera se învârtea cu mine”, povestește Julie.

A doua zi a fost diagnosticată cu coronavirus și plasată în izolare, la spital.

”Ai un telefon, poți da mesaje, poți face apel video. Dar fără niciun fel de interacțiune umană, îmi venea să bat în zid și să vorbesc cu pacientul din camera vecină, doar ca să am o conversație directă cu o ființă umană”, povestește ea, conform digi24.ro, care preia presa internațională.

Julie a vorbit și despre simptomele pe care le-a avut: ”Simțeam că plămânii mei erau suprasolicitați, făceam un efort ca să pot respira. Îmi era greu să ajung din pat la baie, care era la 5 metri distanță”.

După 9 zile de la testul pozitiv, femeia a fost externată. Medicii spun că s-a vindecat complet.

Efecte pe termen lung

Ea spune însă că nu știe ce impact va avea boala asupra ei, pe termen lung, dar că acum simte că obosește mai repede și că i se taie respirația dacă merge mult.

”Cred că este doar o gripă, dar despre care a ajuns să vorbească toată lumea. Oamenii sunt îngrijorați pentru că nu știu nimic sau foarte puțin despre ea. Frica, fie că e la nivel individual sau la scară largă, creează prejudecăți”, spune Julie.

Tiger Ye, un tânăr de 21 de ani din Wuhan, orașul din China considerat epicentrul coronavirusului, a acceptat și el să povestească cum el și familia sa s-au îmbolnăvit și apoi s-au vindecat.

”În 17 ianuarie au început să mă doară toți mușchii. Poate că aveam și puțină febră. Am luat niște pastile de răceală, pentru că am crezut că despre asta e vorba. Acum, dacă stau să mă gândesc, poate că am ratat cel mai bun moment pentru tratament, pentru că nu am combătut virusul cu medicamente antivirale, în stadiu incipient”, spune el.

Primele simptome

Tânărul nu știe cum a fost infectat cu coronavirus. Spune că mânca întotdeauna în același loc, nu mergea mult pe jos, pentru că era frig, și după cursuri mergea direct acasă. În vacanță nu a mai mers la cămin, ci a locuit la părinții săi. Mai povestește că a început să poarte măști sanitare când a văzut că toată lumea făcea același lucru.

Tiger Ye povestește că a ajuns la spital după 2 zile de la apariția primelor simptome.

”Spitalul era deja plin cu pacienți. Am văzut pentru prima dată în realitate medici în costume speciale, așa cum mai văzusem doar în documentarele despre SARS, și mi-am dat seama că ceva se întâmplă”, spune el.

Tiger Ye povestește că i-au fost făcute mai multe analize și o tomografie care a arătat că avea plămânii afectați. Nu a fost însă internat în spital. A început să ia medicamentele prescrise de medici, dar s-a tratat acasă, unde s-a plasat singur în carantină. Familia îi aducea mâncarea purtând măști sanitare

Starea lui s-a înrăutățit însă.

”În iad și înapoi”

”Perioada 21-26 ianuarie a fost cea mai grea. Tușeam atât de tare, încât mă dureau stomacul și spatele. Au fost unele dintre cele mai rele zile din viața mea. Simțeam că am fost în iad și înapoi”, spune el.

Un medic a venit să-l examineze, i-a pus o perfuzie și i-a spus că este suspect de coronavirus, dar că era nevoie de un comitet de experți care să decidă dacă poate fi testat sau nu. Comitetul a decis abia în 28 ianuarie că se califică pentru acest test.

În ziua în care testul său a ieșit pozitiv, fratele său și bunica sa au început să aibă și ei simptome. Pentru că avea oficial coronavirus, a fost dus la spital și a primit tratament anti-HIV. Cei din familia sa au primit de asemenea tratament. Testul pentru fratele său a fost fost pozitiv. Bunica și mama sa nu au fost testate, dar au luat și ele tratament.

Tiger Ye a fost declarat vindecat în 7 februarie, după ce două teste consecutive au ieșit negative. Și membrii familiei sale s-au vindecat.

Te-ar putea interesa și: