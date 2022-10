Deputatul USR Claudiu Năsui a declarat că impresia românilor care au credite că trecerea de la ROBOR la IRCC este una bună, nu este decât o „țeapă”. De asemenea, întrebat despre numărul românilor care își vor pierde casele, acesta a ezitat să dea un răspuns clar.

Cei care nu-și plătesc facturile riscă să piardă bunurile din casă sau chiar locuința

„Mi-e frică să răspund la această întrebare”, a zis Claudiu Năsui.

„Dar, atenție, și banca care ia o proprietate o revinde, deci nu o să rămână la bancă”, a adăugat Claudiu Năsui, potrivit DCNews.

De asemenea, acesta punctează că cei care nu-și plătesc facturile riscă să piardă bunurile din casă sau chiar locuința. Tocmai de aceea, este obligatoriu ca românii să plătească facturile la timp.

„Da. (…) Asta apropo de ministrul Virgil Popescu care ne zice să nu ne plătim facturile. Să nu-și plătească el facturile, să-i ia lui casa banca”, a zis Năsui.

Trecerea de la ROBOR la IRCC este o soluție temporară

Menționăm că, circa 490.000 de români au credite cu dobânzi variabile legate de ROBOR, iar trecerea de la ROBOR la IRCC este o soluție temporară, deoarece IRCC se actualizează în lunile ianuarie, aprilie, iulie și octombrie și, de asemenea, este în plină creștere.

De la 1 octombrie 2022 IRCC a crescut de la 2,65% la 4,06%, iar acesta îşi va continua majorarea şi anul viitor şi va creşte la 5,71%, motiv pentru care specialiștii în creditare recomandă românilor să îşi refinanțeze acum creditele pe dobândă fixă și astfel să stagneze valorile ratelor pe dobânda actuală pentru 3-5-8-10 ani sau pe mai mulți ani, evitând ca ratele să le crească și mai mult în viitor.

În ceea ce privește ROBOR, amintim că acesta era 3,02% la începutul anului. Mai apoi, în martie, indicele era cotat la 4,25%. Indicele ROBOR la trei luni a început anul 2022 la 3,02%, iar la debutul lui 2021 se situa la 1,98%.

Creşterea indicelui la nivelul actual a început în data de 24 februarie, când Rusia de declarat război Ucrainei, moment în care indicele a crescut de la 3,56% în data de 23 februarie 2022 la 3,61% în data de 24 februarie 2022, conform datelor publicate de Banca Națională a României (BNR).

ROBOR a crescut marți la 8,18%

Indicele ROBOR la 3 luni, în funcţie de care se calculează costul creditelor de consum în lei cu dobândă variabilă, a crescut marţi la 8,18% pe an, de la 8,17% pe an, luni, conform datelor publicate de BNR.

Indicele la 6 luni, utilizat în calculul dobânzilor la creditele ipotecare în lei cu dobândă variabilă, a urcat la 8,28% pe an, de la 8,27% pe an anterior, iar ROBOR la 12 luni a ajuns la nivelul de 8,40% pe an, de la 8,39%.