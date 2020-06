Poți rămâne fără banii de pe card. La modul real. Ce nu vor să spună băncile

Se spune că nu ești pe deplin conștient de existența unui fenomen până nu te lovești chiar tu de el sau cineva din anturajul tău. Am citit zeci de rapoarte și de studii despre pericolul de a-ți fi sustrase sume de pe card prin tot felul de mecanisme, însă niciodată nu am fost conștient de amploarea fenomenului până când nu am întâlnit pe cineva care chiar a pățit-o.