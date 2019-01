Ponta îl distruge pe Liviu Dragnea! Cu ce membru PSD ar merge la prezidențiale

Liderul Pro România ar putea profita de asta şi l-ar putea doborî pe Liviu Dragnea. Acesta pare să confirme, indirect, şi zvonul conform căruia Corina Creţu, comisar european şi membru PSD, ar putea candida pe listele Pro România la alegerile europarlamentare.

"Ma bucura primele semne politice din anul 2019 pentru PRO Romania / dar nu vreau sa ne imbatam cu apa rece si nici sa ne lasam prinsi de aroganta si suficienta!

Este nevoie in fiecare zi sa aducem in Echipa PRO Romania oameni noi , profesionisti si curati, sa criticam relele facute de Dragnea dar sa venim cu proiecte alternative, sa facem organizatii locale si evenimente de promovare a ideilor noastre in tara si in Diaspora!

Sunt convins ca pe lista de candidati a PRO Romania veti regasi oameni cunoscuti pentru profesionalismul, educatia, experienta si eficienta lor in promovarea intereselor Romaniei in interiorul Uniunii Europene!", scrie Victor Ponta pe Facebook.