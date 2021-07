Violeta Alexandru, preşedintele PNL Bucureşti, a postat vineri, 2 iulie, un mesaj pe pagina sa de socializare, în contextul alegerilor interne pentru organizaţiile de sector ale PNL Bucureşti.

„Nu prea s-a făcut treabă serioasă prea mulți ani (…) Fac un bine organizației fiind corectă”

Ea critică modul în care s-a lucrat timp de mulţi ani în organizaţiile liberale din Capitalăi: „S-au preferat înțelegerile, cultivarea dependenței de un anumit grup influent”.

„Sunt foarte realistă. PNL București are un potențial extraordinar, are oameni foarte bine pregătiți dar are în continuare și multă treabă de făcut – în interior și pentru bucureșteni. În toate sectoarele. Asta pentru că nu prea s-a făcut treabă serioasă prea mulți ani, s-au preferat înțelegerile, cultivarea dependenței de un anumit grup influent în locul competiției deschise, cu argumente.

Fac un bine organizației fiind corectă. Câștigarea alegerilor nu este un scop în sine, contează enorm să fii pregătit să faci față după alegeri.

Da, sunt foarte exigentă și, în același timp, nu sunt complexată: știu unde suntem buni (chiar mai buni, mai aplicați decât USR-PLUS) și unde mai trebuie să muncim. Avem toate atuurile să aliniem candidați redutabili, dar pentru asta trebuie să fim și serioși și capabili de înțelegerea contextului în care activăm”, scrie Violeta Alexandru pe pagina sa de Facebook.

„Doar coaliția unită a putut scoate PSD de la butoane în Capitală (…) Cu orgolii, anul trecut Bucureștiul rămânea cu PSD”

Liderul PNL Bucureşti mai atrage atenţia că declarații teribiliste gen “PNL ia toate sectoarele mâine” nu conving pe nimeni şi fac partidul de râs. PNL nu trebuie să intre într-o competiţie cu USR PLUS la Bucureşti, pentru că asta ar duce la o victorie sigură a PSD: „Ar fi o tragedie”.

„Cu declarații teribiliste gen “PNL ia toate sectoarele mâine”, nu convingem pe nimeni. Ba ne mai facem și de râs. Este specific celor care nu au fost în stradă să stea de vorbă cu bucureștenii să facă astfel de declarații triumfaliste, nerealiste.

Este evident pentru oricine că, în actualul context politic bucureștean, o competiție între PNL și USR-PLUS fundamentată pe orgolii ar conduce la o nouă victorie a PSD. Ar fi o tragedie. Să nu uităm: PSD a falimentat Capitala, ne-a lăsat datorii care ne costă enorm astăzi.

Doar coaliția unită a putut scoate PSD de la butoane în Capitală. Am avut dreptate. Cu orgolii, anul trecut Bucureștiul rămânea cu PSD și în Primăria Capitalei și peste tot. Am uitat cum a fost? Eu, nu. După bătălie mulți viteji se arată”, a mai scris Violeta Alexandru.

Mesajul pentru partenerii din USR PLUS Bucureşti

Violeta Alexandru vine şi cu un mesaj către partenerii de guvernare din USR PLUS: „Avem multe lucruri în comun, dar adevărul este că suntem și diferiți și că trebuie lucrat mult la înțelegerea efectelor cultivării neîncrederii între noi”.

„Sunt un partener corect (câteodată incomod) cu USR – Plus București și le reamintesc partenerilor noștri că doar împreună putem face treabă așa cum bucureștenii ne-au spus că așteaptă de la noi. Avem multe lucruri în comun dar adevărul este că suntem și diferiți și că trebuie lucrat mult la înțelegerea efectelor cultivării neîncrederii între noi.

Știu să gestionez diferențele, fără aroganță. Guvernarea de coaliție (care nu este ușoară dar adevărul este că, în general, doar cei slabi se plâng – ceea ce nu e cazul nostru) atât în plan central cât și local nu se ține cu aroganță. Am înțeles acest lucru din toate situațiile deloc ușoare în care mi-a fost dat să fiu în viață”, mai afirmă liderul PNL Bucureşti.

Sursa foto: INQUAM Photos, Octav Ganea