Într-o postare pe blogul personal, fostul premier al României, Adrian Năstase are o profeție sumbră care ar putea arunca în aer întreaga scenă politică. Acesta a făcut o analiză a algerilor interne din PNL care devin din ce în ce mai tensionate.

Mai exact, Adrian Năstase subliniază faptul că Florin Cîțu a introdus în bătălia internă din partid conceptul „lupului tânăr”. Totodată, el a adăugat că ultimele mișcări ale premierului nu fac altceva decât să rupă PNL-ul din temelii.

Fostul premier susține că Florin Cîțu vorbește puțin în spațiul public, însă știe ce are de făcut. El a amintit de împrumuturile făcute și de refuzul acestuia de a le răspunde jurnaliștilor la întrebări. Totodată, Adrian Năstase susține că acesta a a copiat modelul Obama.

PNL-ul se va rupe în două

„Cu mânecile suflecate, spre propăsirea patriei. Florin Catu „tace si face”. Vorbeste putin, este hotarat, este progresist, ascultă muzică rock, stie să facă imprumuturi internationale , stie să nu răspundă la intrebările jurnalistilor. Cu alte cuvinte, este cool.

In plus, ii ascultă pe consultantii de imagine. Se prezintă bicolor – părul vopsit tinereste iar barba in culoarea intelepciunii. De asemenea, oferă imaginea truditorului – cu manecile suflecate, pe modelul lui Obama”, a scris Adrian Năstase pe blogul personal.

În final, fostul premierul susține că PNL-ul se va rupe în două, respectiv aripa tânără și aripa bătrână.

„Campania pe care a pornit-o in interiorul partidului va impărti, in final, Partidul national liberal in doua – PNL/Aripa bătrână (fostii membri, de acum 30 de ani, ai Aripii tinere – care au mai imbătrânit) si PNLD (Partidul national Liberal Democrat), urmas al PDL-ului”, a mai spus Adrian Năstase, pe blogul său personal.

În încheierea articolului său, acesta a mai făcut referire și la Ludovic Orban care se prezintă în fața alegătorilor ca un om ”al valorilor creștine” în fața alegătorilor săi.