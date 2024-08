PNL dă replică PSD. Virgil Popescu: Marcel Ciolacu nu prea știe ce e o națiune

Virgil Popescu, fost ministru al Energiei şi ales europarlamentar din partea PNL, îi pune la zid pe social-democraţi, după atacurile fără menajamente de astăzi.

Virgil Popescu a afirmat că social-democrații au dat dovadă de „bipolaritate politică” și au negat istoria recentă a propriului partid. El a subliniat că Marcel Ciolacu, în ciuda faptului că nu a avut competiție reală, s-a prezentat ca un mare salvator al națiunii, deși nu pare să înțeleagă ce înseamnă o națiune sau care este fibra acesteia.

Popescu a mai transmis că ar fi apreciat dacă PSD ar da dovadă de „simț al măsurii” și bun simț, lucruri care, în opinia sa, lipsesc acestui partid. Europarlamentarul PNL a mai adăugat că PSD nu ar trebui să folosească viitorul pentru a ascunde eșecurile din trecut și le-a cerut să fie mai responsabili, renunțând la „gargară”.

„Nu te poți încrede în PSD! Nici ca cetățean, nici ca partener politic”, spune Gheorghe Falcă

La rândul său, Gheorghe Falcă scrie pe Facebook că la Congresul PSD s-a vorbit doar despre social-democraţi şi nu despre români.

Liberalul spune că a asistat la „o demonstrație de atacuri politice, fără viziune, fără soluții și fără interes real pentru nevoile oamenilor”.

În contrast, PNL are un singur mesaj, extrem de clar pentru electorat. Este esențial ca Dreapta să rămână unită, afirmă Gheorghe Falcă. Nu putem permite ca România să ajungă sub conducerea PSD la alegerile prezidențiale din acest an.

Viitorul României trebuie clădit pe principii solide, stabilitate și responsabilitate. Doar prin eforturi comune putem stopa derapajele PSD și asigura un viitor mai bun pentru toți românii!

„Congresul PSD: Nimic pentru români, doar pentru ei! Astăzi am asistat la Congresul PSD, un eveniment care a fost, din păcate, mai degrabă o demonstrație de atacuri politice, fără viziune, fără soluții și fără interes real pentru nevoile oamenilor. Fapte, nu vorbe: În ultimii 10 ani, PSD a fost la guvernare timp de vreo 6 ani! Din păcate, am avut parte doar de guverne slabe și haotice: Victor Ponta, Sorin Grindeanu, Mihai Tudose, Viorica Dăncilă, Marcel Ciolacu. Ce am obținut? Instabilitate, economie blocată și lipsă de investiții. Aceasta este „moștenirea” guvernării PSD. Nu te poți încrede în PSD! Nici ca cetățean, nici ca partener politic. Istoria ne-a arătat că PSD nu este interesat de binele comun, ci doar de interesele proprii. Oricine își pune speranțele într-o alianță cu PSD se va lovi de trădări și promisiuni goale. La Congresul de azi am auzit doar atacuri și discursuri fără substanță. Nimic despre democrație, despre ce ar trebui făcut pentru a combate extremismul și pentru a proteja statul de drept. Doar aceeași retorică învechită și fără rezultate. Mesajul PNL e clar: Dreapta trebuie să fie unită! Nu putem lăsa România pe mâna PSD-ului la alegerile prezidențiale de anul acesta. Viitorul României trebuie să fie construit pe principii solide, pe stabilitate și pe responsabilitate. Numai împreună putem opri derapajele PSD și să asigurăm un viitor mai bun pentru români!”, este mesajul complet postat de Gheorghe Falcă.

„Vor să pozeze în partidul care pare venit din neant, care nu are și nu a avut nicio responsabilitate”

Nici secretarul general al PNL, Lucian Bode, nu a trecut peste atacurile PSD-iştilor. El a subliniat că România a asistat astăzi la un spectacol absolut grotesc.

Atacurile la adresa liberalilor au însă un motiv foarte clar, consideră Bode. PSD ştie că va pierde din nou preşedinţia României, pentru că oamenii nu vor să mai voteze acest partid pentru Palatul Cotroceni, de la Ion Iliescu încoace.

Curios, spune Bode, liberalii sunt atacaţi la scenă deschisă, chiar dacă cele două formaţiuni împart guvernarea, însă absolut niciun cuvânt negativ la adresa AUR.

„PSD a dat în clocot astăzi – ipocrizie, aroganță și populism! Am văzut un spectacol absolut grotesc, al unor triste figuri politice care au avut unicul scop să atace PNL la unison. De ce? Pentru că știu că vor pierde din nou președinția României. Știu că, de 20 de ani, de la Ion Iliescu, românii nu au mai vrut PSD la Cotroceni. Știu că dreapta va învinge din nou. Să aibă puțintică răbdare, nu mai e mult și vor afla cum e să ia bătaie de la dreapta. „Ei știu ceva bătaie, că au mai luat”, parafrazând cuvintele rostite de o doamnă la Congres la adresa unui fost candidat al PSD la prezidențiale care a fost doar pentru o noapte președinte. Se tem de PNL și maschează asta cu atacuri disperate, afundându-se în ridicol. În schimb, în mod curios, vedem zero atacuri la AUR! PSD a picat din nou testul decenței și demnității în politică. Fac aceeași politică de acum 35 de ani, doar cu puțină spoială. Din păcate pentru ei, și românii văd acest lucru”, a transmis Lucian Bode pe Facebook.

În fine, şi europarlamentarul Cristian Buşoi subliniază că, în ciuda cosmetizării făcute în grabă de Marcel Ciolacu la PSD, românii nu vor uita perioada Adrian Năstase sau Liviu Dragnea şi nu vor fi păcăliţi la alegeri.