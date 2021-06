Plecarea momentului în media. Jurnalistul Cristian Citre părăsește site-ul fondat de Dan Tăpălagă și Cristi Pantazi

Jurnalistul Cristian Citre s-a alăturat echipei G4 în mai 2018, la o lună după lansarea site-ului. Conform explicației oferite de către acesta, motivul plecării a fost unul personal.

„Am vrut o mică pauză pentru copil. Nu ştiu unde mă voi îndrepta după aceea”, și-a explicat acesta plecare, potrivit informațiilor transmise de paginademedia.ro.

Amintim că acesta este și profesor colaborator la Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării din București. Totodată, informațiile publicate pe pagina sa de LinkedIn arată că acesta a lucrat anterior la News.ro (2016-2018), Mediafax (2016), HotNews (2014-2015), Digi24 (2012-2014), Realitatea TV (2006-2012) şi Naţional TV (2003-2006).

Cristi Citre, dat afară de la Digi 24

Amintim că jurnalistul Cristi Citre a fost concediat de postul de televiziune Digi 24 în anul 2014, după ce a publicat pe contul său de Facebook un comentariu în care îl critica pe premierul de atunci, Victor Ponta.

„Mai are cineva vreun dubiu ca omul e bolnav, nesimtit si fara discernamant? Ca isi bate joc, ca iti rade in fata, ca te minte fara sa clipeasca? Dupa ce azi la Cotroceni isi curata scamele de pe sacou si isi dadea ochii peste cap de plictiseala, dupa ce ca a dovedit ca este un habarnist total in materie de economie”, a scris la vremea respectivă jurnalistul Cristi Citre pe pagina sa de Facebook.

În urma concedierii, Citre a spus atunci că i se pare aberant ca unui jurnalist să i se interzică exprimarea opiniilor, mai ales când acestea sunt argumentate.

„Mie mi se pare o limitare a dreptului la libera de exprimare, care este prezent Constitutie la articolul 30 si despre care se spune ca este inviolabil. Imi pare rau, dar eu unul nu pot sa accept o asemenea limitare. Si nu vorbesc despre talibanism, ci despre presa. Presa ar trebui sa fie exact expresia libertatii de exprimare”, a reacționat Citre la acea vreme.