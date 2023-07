De ce pleacă Șerban Copoț de la iUmor

Șerban Copoț a împlinit 42 de ani și, de ziua lui, a anunțat că se desparte de echipa iUmor și de show-ul pe care l-a prezentat timp de 14 sezoane. Artistul a explicat de ce a luat această decizie… Cântărețul spune că a ales să meargă mai departe cu proiectul lui de suflet, Liga Exploratorilor, un modul educativ care folosește rețeta perfectă între distracție și educație. Taberele au loc la lzvoru Mureșului, în județul Haraghita, iar la ele participă copii din întreaga lume. Puși în situații excepționale, într-un mediu controlat, copiii își descoperă abilități pe care nu le bănuiau și devin mai încrezători în puterile lor, prin intermediul celor 5 module educative la care participă, se arată pe site-ul proiectului.

„Da, mă despart de iUmor. După 14 sezoane, este momentul să mai luăm și o pauză. A fost challenging (n.r. provocator), au fost 7 ani în care am făcut parte dintr-o echipă frumoasă, în care a avut loc debutul meu ca prezentator, o zonă care m-a scos din confort”, a declarat Șerban Copoț, pentru Unica.ro.

„Anul acesta, iUmor s-a suprapus cu taberele mele și nu am cum să renunț la proiectul meu de suflet!”, a precizat Șerban.

„Vă mulțumesc pentru urări! 42 de ani! O petrecere reuşită este cea în care nu găseşti poze prea reuşite. Se pare că este o vârstă la care este binevenită o schimbare. O schimbare in bine, prin care îmi iau „La revedere” de la un colectiv cu care am lucrat 14 sezoane. Cu bune, cu rele, am fost acolo o gaşcă care a scris un capitol în umorul românesc. Fiecare cu părticica lui. Acum, a venit momentul să le urez mult succes şi să îmi văd de proiectele mele.

Vine tabăra din 23 iulie, iar din toamna pregatesc o surpriză mare de tot. Încă o dată vă mulțumesc pentru urări şi vă îmbrățişez. #42deani #multumesc’, a scris acesta pe pagina lui.

Taberele Liga Exploratorilor, proiectul de suflet al artistului

În ultimii ani, Șerban Copoț a dezvoltat un proiect mai amplu care implică sute de copii. În fiecare vară, acesta organizează mai multe tabere la Izvoru Mureșului, județul Harghita, unde copiii au parte de o experiență greu de uitat și unde învață cum să se descurce singuri, ca niște mici cercetași.

„Tabăra Exploratorilor înseamnă camaraderie, încredere în propriile forțe, independență de tehnologie și mai presus de toate, dragoste pentru natură. Va găzdui copii din toată țara, care vor fi îndrumați de o echipă de 37 de persoane înalt calificate”, se arată pe site-ul ligaexploratorilor.ro.