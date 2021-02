Un congresman democrat şi cea mai mare organizaţie de apărare a drepturilor civile ale populaţiei de culoare din SUA au formulat marţi o plângere penală împotriva fostului preşedinte Donald Trump, avocatului acestuia, Rudy Giuliani, şi de asemenea împotriva a două grupuri de extremă-dreapta supremaţiste albe pentru asaltul din 6 ianuarie asupra Capitoliului, relatează agenţiile Reuters şi EFE, citate de Agerpres.

”Acum, după ce Senatul a eşuat în a-l trage la răspundere pe fostul preşedinte, trebuie să ne folosim de toată greutatea sistemul legal pentru a reuşi acest lucru”, explică un avocat implicat în acest demers, Joe Sellers, amintind eşecul impeachment-ului împotriva lui Trump iniţiat de către democraţi în Congres.

Alți congresmeni democrați s-ar putea alătura plângerii penale

Autorii plângerii penale – congresmanul democrat Bennie Thompson şi ”Asociaţia Naţională pentru Progresul Persoanelor de Culoare” (National Association for the Advancement of Colored People) – susţin că Trump şi Giuliani, în colaborare cu grupurile de extremă-dreapta ”Proud Boys” şi ”Oath Keepers”, ”au conspirat pentru a incita o mulţime adunată (la Washington) să pornească în marş către Capitoliu şi să pătrundă în el”.

Conform aceloraşi reclamanţi, obiectivul asaltului a fost să împiedice Congresul să ratifice rezultatul alegerilor prezidenţiale, iar Trump, Giuliani şi cele două grupuri menţionate ar fi încălcat legea Ku Klux Klan, din anul 1871. Această lege a fost adoptată după războiul civil din SUA pentru a proteja afroamericanii eliberaţi din sclavie şi membrii Congresului în faţa grupurilor supremaţiste albe, precum Ku Klux Klan (KKK).

Şi alţi congresmeni democraţi, printre care Hank Johnson şi Bonnie Watson Coleman, sunt aşteptaţi să se ralieze plângerii penale.

Donald Trump a scăpat de procesul istoric din Senatul SUA

Fostul preşedinte american Donald Trump a scăpat sâmbătă de un verdict de vinovăţie la finalul unui proces istoric în Senatul SUA, care îl judeca pentru rolul său în violenţele de pe 6 ianuarie de la Capitoliu, relatează AFP.

Senatorii s-au pronunţat cu o majoritate de 57 din 100 pentru condamnarea miliardarului. Ar fi fost însă necesare două treimi din voturile camerei superioare pentru a ajunge la un verdict de vinovăţie care ar fi putut fi urmat de o interdicţie de a ocupa funcţii publice.