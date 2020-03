La 10 ani de la trimiterea primului plic, Pink Post, liderul pieței de servicii poștale private din România, anunță rezultatele financiare obținute în 2019, bilanțul unui deceniu de activitate și planurile companiei pentru viitor. Doar în 2019, compania a efectuat peste 108 milioane de trimiteri poștale, reprezentând aproximativ 30% din numărul total de plicuri expediate la nivel național. Pe segmentul de trimiteri publicitare neadresate, compania a livrat anul trecut peste 242 de milioane de materiale.

„Sper ca peste 10 ani să fim cel mai mare operator. Dacă vom merge tot așa, pas cu pas, cum am mers în ultimii 10 ani, cândva vom participa la licitația pentru serviciul universal”, a spus Octavian Radu, acționar majoritar Pink Post.

Cifra de afaceri, tot în creștere

Lansat în 2010, Pink Post a devenit cel mai mare operator privat de servicii poștale din România după numărul de trimiteri, prin livrarea a 650 milioane de plicuri în perioada 2010-2019 și a 833 milioane materiale publicitare adresate si neadresate, având o contribuție totală de aproximativ 29.4 milioane de euro la bugetul de stat. Compania a încheiat anul 2019 cu o cifră de afaceri de 17.5 milioane de euro, în creștere cu 5% față de anul precedent.

În ceea ce privește anul 2020, Octavian Radu, acționarul majoritar Pink Post, a declarat în exclusivitate pentru Capital că se preconizează ca cifra de afaceri să ajungă undeva între 18,5 și 20 de milioane de euro.

„În 2010, puneam bazele unei companii de servicii poștale, din dorința de a crea un model de business transparent, de a deveni partenerul viabil de care companiile din România aveau nevoie. Am crescut alături de clienții noștri, am învățat din nevoile lor și, pornind de la acestea, am creat servicii și operațiuni care nu existau pe atunci. 10 ani mai târziu, nevoile lor continuă să se schimbe mai repede ca niciodată, iar noi continuăm să evoluăm odată cu ele și să ne respectăm angajamentul”, a declarat Cristi Petcu, General Manager Pink Post.

Avansul tehnologiei și digitalizarea dau bătăi de cap

După 10 ani de activitate, în care curierii Pink Post au parcurs pe jos aproximativ 20 milioane km și au condus 35 milioane km pentru livrarea sutelor de milioane de plicuri care au ajuns la românii din toată țară, compania are o flotă de 200 de mașini și o echipă de peste 1600 de angajați, livrând pentru cei peste 200 de clienți, printre care se numără cele mai mari companii din industrii precum utilități, retail, instituții financiar bancare sau companii din industria telecomunicațiilor.

Avansul tehnologiei și digitalizarea își pun amprenta și pe Pink Post. Astfel, întrebat dacă compania este afectată de această etapă a evoluției tehnologice, Cristi Petcu, General Manager Pink Post, a declarat în exclusivitate pentru Capital: „Cu siguranță. În 2012-2013, furnizorii de telefonie mobilă aveau împreună peste 3 milioane de facturi pe lună, iar acum au peste 500.000 pe hârtie. Restul sunt comunicate pe telefon. De aceea și încercăm să găsim alte tipuri de servicii cu care să înlocuim factura clasică”.

Compania are planuri mari de extindere

„Volumul de corespondență pe care îl vom distribui va fi cu 10-15% mai mare, față de anul anterior”, a spus Cristi Petcu, în exclusivitate pentru Capital.

În ceea ce privește investițiile necesare extinderii, acesta a spus că „Sunt foarte greu de cuantificat. Investițiile la noi nu înseamnă utilaje sau echipamente. Noi investim în oameni, în mașini și investim în spații pe care le închiriem ca să ne desfășurăm activitatea. La noi circa 85% sunt salariile”.

Din punct de vedere al numărului de trimiteri realizate în 2019, cele mai mari volume au fost în București și Ilfov, cu 28% din totalul la nivel național, cele mai active filiale Pink Post din țară fiind:

Pink Post Constanța – cu 7,4 milioane de trimiteri adresate și 11,5 milioane neadresate Pink Post Cluj – cu 2,8 milioane de trimiteri adresate și 15 milioane neadresate Pink Post Prahova – cu 5,7 milioane de trimiteri adresate și 7,5 milioane neadresate Pink Post Brașov- cu 5 milioane de trimiteri adresate și 6,9 milioane neadresate Pink Post Timiș – cu 4,1 milioane de trimiteri adresate și 7,5 milioane neadresate

Octavian Radu a mai spus pentru Capital că scrie o carte, ce va fi lansată în noiembrie 2020. Cartea antreprenorului va conține povestea companiei Pink Post, dar și amănunte din viața acestuia, precum și provocările și eșecurile prin care a trebuit să treacă, pentru a ajunge la succesul de care se bucură în prezent. În plus, Octavian a spus și că alocă undeva între 22 și 25 de ore pe săptămână pentru scrierea cărții.

Mai mult decât atât, Cristi Petcu a dezvăluit și povestea din spatele numelui companiei. Întrebat de ce „Pink”, acesta a oferit următorul răspuns: „Mi-am dorit foarte mult să leg numele firmei de fiica mea cea mare. Și cumva ea m-a ținut în picioare anii aștia. Am intrat într-o zi în camera ei și m-a izbit culoarea roz. Și i-am dat un mesaj lui Octavian să-l întreb ce părere are de numele acesta. Și a fost de acord.„

Despre Pink Post

Istoria Pink Post a început în 2009, odată cu lansarea companiei de servicii poştale Total Post. Doi ani mai târziu, în 2011, Total Post a achiziţionat TCE Post, iar în 2017, compania a anunţat extinderea operațiunilor prin fuzionarea cu Postmaster. Fuziunea a fost urmată de un proces de rebranding, la finalul căruia aceasta a devenit Pink Post, parte a grupului Radu Holding. Astăzi, compania oferă clienților servicii poștale și trimiteri în regim expres la nivel național, datorită unei rețele teritoriale de 60 de filiale în cele mai importante orașe din România.

În 2019, compania a anunțat crearea de servicii noi din zona curieratului, în regim de track&trace. Acestea sunt axate în special pe trimiteri de mici dimensiuni din sectorul B2B. Serviciile express de la Pink Post nu repetă rețetele clasice de curierat sau din e-commerce, încercând să se plieze mai mult pe nevoile specifice ale companiilor. Investițiile recente, ce depășesc 1,5 milioane de euro, au fost direcționate înspre dezvoltarea de aplicații software pentru aceste servicii, dar și pentru mărirea parcului auto, modernizarea hub-urilor și angajarea de personal specializat.

