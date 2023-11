Economiile României și Bulgariei suferă din cauza neincluderii celor două țări în spațiul Schengen. Asta a declarat ministrul Economiei Ştefan Radu Oprea. Oficialul român a participat, joi, la Ruse, împreună cu omologul său bulgar, Bogdan Bogdanov, la Conferinţa despre viitorul economic al regiunii. Evenimentul s-a axat pe costurile pe care cele două economii le au generate de către neapartenenţa la spaţiul Schengen.

„Împreună cu ministrul Economiei din Bulgaria, Bogdan Bogdanov, am participat la Conferinţa despre viitorul economic al regiunii. Cu accent asupra costurilor pe care cele două economii le au generate de către neapartenenţa la spaţiul Schengen. Am vorbit despre drepturile şi demnitatea pe care cetăţenii români şi bulgari le merită. Pentru că din punct de vedere tehnic am îndeplinit toate obligaţiile asumate. Fapt recunoscut de Comisia Europeană şi Parlamentul European”, a scris Ştefan Radu Oprea, joi pe Facebook.