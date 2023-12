Piața imobiliară a avut un an echilibrat, marcat, însă de o activitate intensă în domeniul industrial. Colliers observă o încetinire a dinamicii economice. Totodată, și o scădere importantă a activității în ceea ce privește investițiile pe piață.

În zona rezidențială, în primele șase luni ale anului, am asistat la o confirmare a tendinței prevăzute de Colliers. Compania indica o scădere a interesului pentru achiziții în contextul creșterii ratelor de dobândă. Totuși, în a doua jumătate a anului, am observat o revenire semnificativă în activitatea de tranzacționare, aceasta fiind susținută de creșterea împrumuturilor ipotecare.

Experții de la Colliers au prognozat o „încetinire economică în 2023, fără a ajunge la recesiune”, o anticipare care s-a concretizat. În ciuda faptului că România a înregistrat performanțe superioare comparativ cu majoritatea țărilor europene, estimările Colliers privind o creștere a PIB-ului în intervalul 3-4% pe tot parcursul anului s-au dovedit a fi prea optimiste. La acest moment, o cifră de puțin peste 2% pare mai realistă.

În plus, și în România s-a acordat o mai mare atenție relocării activităților în țări mai apropiate de beneficiarul final.

Colliers a observat o creștere a interesului pentru clădirile ecologice și eficiente din punct de vedere energetic, în România. Este de așteptat ca aceste proprietăți să atragă în continuare atenția. În plus, ele vor beneficia, cel mai probabil, de creșteri ale chiriilor în comparație cu proiectele imobiliare mai vechi sau mai puțin orientate către sustenabilitate.

„În ceea ce privește piața de birouri, ne-am grăbit ușor cu presupunerea că începe să se formeze o piață a proprietarilor. Deși această ipoteză este încă valabilă pentru 2024 și mai departe, în 2023 am văzut doar câteva zone cu un astfel de impuls, pentru că spațiile din clădiri verzi bine-poziționate care au fost foarte căutate au avut și chirii mult mai mari decât în urmă cu un an și jumătate.

Creșterea de aproximativ 10% de la an la an a chiriilor solicitate pentru aceste birouri de clasa A reprezintă cea mai puternică dinamică pe care am văzut-o de dinainte de criza financiară globală din 2008. Mai mult, am putea vedea asemenea evoluții la o scară mult mai largă, deoarece dezvoltatorii nu se arată dispuși să accelereze planurile de construcție, iar în 2024-2025 vom asista la un calendar de livrare foarte puțin încărcat”, spune Laurențiu Lazăr.