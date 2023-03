România va primi doar 10 milioane de euro

Ministrul Agriculturii Petre Daea a explicat că a făcut tot ceea ce a trebuit pentru ţară şi pentru fermieri, după ce Comisia Europeană a decis să aloce României doar 10,05 milioane euro din rezerva UE, drept compensaţii pentru producătorii supuşi şocului importurilor de cereale din Ucraina, mai puţin decât pentru Bulgaria şi Polonia.

El a precizat că a transmis faptul că România nu este de acord cu această alocare și a punctat că suma de la CE se va dubla cu suma care va fi alocată de la bugetul statului, „în aşa fel încât să dăm sprijin fermierilor care au cereale în magazii şi nu comercianţilor de cereale”.

„Teoretic suma nu este bătută în cuie. Este propunerea lor, e posibil să o revizuiască, dar e posibil să nu o facă. Eu am transmis că nu suntem de acord şi am cerut această revizuire, iar comisarul a aprobat. Sper ca, începând de astăzi şi în zilele următoare, să se lucreze la analiza obiectivă. Decizia finală se va lua până pe 30 martie, dar indiferent de suma care va veni de la Comisie, statul membru are posibilitatea, prin fondurile proprii, să aloce pe acest mecanism de sprijin o sumă echivalentă cu cea primită. Deci, dacă primim 10 milioane de euro mai putem da încă 10 milioane de euro de la bugetul de stat”, a precizat Daea, în conferinţa de presă de marţi.

Ministrul Agriculturii a mai spus că a putut consta că formula de calcul a Comisiei Europene pentru alocarea sumelor celor trei state deformează realitatea.

„Am putut să constant o serie întreagă de elemente care m-au determinat să spun foarte clar – că formula pe care a ales-o ascunde adevărul şi deformează realitatea. Această formulă prelucrată înainte de a ajunge la Bruxelles, pe care a dat-o Comisia Europeană, e pur şi simplu opera pe care au realizat-o pe documentele pe care le aveau la dispoziţie şi să reţineţi: România a dat toate datele la timp şi fără echivoc”, a explicat Daea.

Petre Daea, discuții cu comisarul european pentru agricultură

Ministrul a adăugat că întâlnirile sale cu Janusz Wojciechowski, comisarul european pentru agricultură, pentru a discuta şi negocia aceste fonduri au început încă din luna septembrie a anului trecut.

„M-am dus mai devreme să lucrez efectiv împreună cu echipa tehnică de la Bruxelles pentru a susţine cât mai bine interesele fermierilor ţării. În 26 septembrie a fost prima mea întâlnire cu comisarul european pe probleme de agricultori, Janusz Wojciechowski.

În acea întâlnire am avut două obiective importante pe care le-am discutat, folosindu-mă de acceptul domniei sale de a ne întâlni. Timp de o oră am rezervat timp dezbaterii celor două probleme extrem de importante şi anume Ucraina.

Cu alte cuvinte, impactul războiului asupra fermierilor români, ştiindu-se măsurile care le-a luat ţara, într-un context extrem de dificil. O decizie corectă pe care a luat-o România, în consonanță cu ţările UE, ştiindu-se că suntem în acest cuplaj, în acest fagure politic şi economic cu interese şi în acelaşi timp şi cu obligaţii”, a mai precizat Daea.

România a primit cea mai mică sumă

Comisia Europeană a anunţat, luni, că vrea să recurgă la o rezervă de criză pentru a sprijini fermierii din Polonia, România şi Bulgaria, o rezervă în valoare totală de 56,3 milioane euro, finanţată din rezerva Politicii Agricole Comune (PAC), pentru a compensa pierderilor economice datorate creşterii importurilor de cereale şi oleaginoase venite din Ucraina şi pentru a limita impactul dezechilibrelor pieţei.

Prin urmare, CE a propus alocarea sumei de 29,5 milioane euro pentru Polonia, suma de 16,75 de milioane euro pentru Bulgaria, iar 10,05 milioane euro pentru România. Totodată, Comisia Europeană va autoriza cele trei state să dubleze sumele alocate, prin ajutoare de stat.

Europarlamentarul şi liderul REPER Dacian Cioloş a precizat că România va primi doar 10 milioane euro din rezerva UE drept compensaţii pentru producătorii supuşi şocului importurilor de cereale din Ucraina, lucru confirmat de comisarul pentru Agricultură, Janusz Wojciechowski. Astfel, ţara noastră primeşte mai puţin bani decât Bulgaria şi Polonia, chiar dacă România este principala rută de tranzit şi depozitare a grânelor din Ucraina.

Liderul REPER i-a cerut preşedintelui PSD Marcel Ciolacu retragerea sprijinului politic lui Petre Daea „pentru această umilinţă provocată fermierilor români şi României”.

„De azi înainte, Marcel Ciolacu este responsabil pentru această umilinţă, pentru că ţine încă în funcţie oameni care nu pot apăra interesele cetăţenilor români în negocieri la Bruxelles. Se vor întoarce în ţară şi vor spune că UE e rea şi nu vrea să ne ajute. Aceleaşi minciuni ca să ascundă incompetenţa miniştrilor PSD. UE trage de noi să ne dea bani şi ai noştri nu înţeleg ce au de făcut, ăsta e adevărul dureros”, a precizat Dacian Cioloş, potrivit unui comunicat de presă al partidului REPER.