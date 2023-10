Palestinienii au și ei de suferit în urma atacurilor din Gaza. Avioanele de luptă din Israel au lovit Gaza, iar Forţele de Apărare ale Israelului au evacuat, peste noapte, rezidenţii israelieni din zona Fâşiei Gaza.

Artileria israeliană a lovit o zonă din Liban.

Nu este clar ce fel de tiruri au fost dinspre Liban spre Israel.

Libanul şi Israelul sunt considerate state inamice, dar un armistiţiu a rezistat, în mare, de la un conflict din 2006. Au existat câteva atacuri cu rachete, la scară mică, din Liban în ultimii ani, care au dus la lovituri de represalii din partea Israelului.

Armata a lovit 426 de ţinte din Gaza, inclusiv 10 turnuri folosite de Hamas, a declarat, duminică, într-un briefing, purtătorul de cuvânt al Forţelor de Apărare ale Israelului Daniel Hagari.

Acesta a spus că zeci de mii de soldaţi israelieni acţionează pe teren în zona Fâşiei Gaza.

Presa spune că au fost lovite clădirile Al Watan şi Al Aklouk, din centrul oraşului Gaza. Conexiunea la internet continuă să fie parţial întreruptă şi alimentarea cu electricitate a fost oprită de sâmbătă.

Asta în contextul în care susţinători ai palestinienilor au ieşit pe străzile din Berlin pentru a sărbători atacul.

„La Berlin, protecţia poliţiei a fost imediat intensificată”, a declarat ministrul german de Interne, Nancy Faeser, pentru cotidianul Bild. „Guvernul federal şi regiunile îşi coordonează îndeaproape acţiunile”.

Franţa se concentrează asupra sinagogilor şi şcolilor evreieşti din oraşele din întreaga ţară.

Muslims in Germany Celebrate the Israeli Attacks

In Berlin, a TV team from Welt, one of the country’s largest daily newspapers, was attacked by Hamas sympathizers; in the street, some, wearing the Palestinian flag, were distributing pastries to celebrate the attacks against… https://t.co/7rPeSmht3L pic.twitter.com/6WMosf2M3a

— Amy Mek (@AmyMek) October 7, 2023