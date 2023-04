An de an, Ziua Muncii era sărbătorită în mod grandios la Moscova. Paradele adunau în vestita Piața Roșie și pe străzile Capitalei Rusiei zeci de mii de sindicaliști arborând steaguri rusești și ale partidului de guvernământ dar și bannere și pancarte cu înscrisurile cunoscute „Sunt mândru de țara mea”, „Putin are dreptate” sau „Pace, muncă, mai”. Nimic din toate astea nu se va mai întâmpla în acest an. Amenințările teroriste au făcut autoritățile de la Kremlin să renunțe la un astfel de plan riscant.

Așadar, nicio defilare care să marcheze 1 mai nu va mai avea loc la Moscova din cauza riscului terorist „ridicat”, a anunţat vineri cea mai mare federaţie sindicală din ţară, în timp ce autorităţile ruse insistă asupra acestei ameninţări pe fondul conflictului în Ucraina, relatează France Presse.

„Nu vor fi parade şi mitinguri în capitală, dar este planificată o reuniune solemnă”, a declarat Aleksandr Cerciukov, vicepreşedintele Federaţiei Sindicatelor Independente din Rusia, citat de agenţia de presă Tass.

Nici la Moscova, nici în altă parte

Decizia a fost luată de autorităţi pentru că „nivelul pericolului terorist este mai ridicat, chiar şi în regiunile departe de locurile „operaţiunii militare speciale”, a justificat el, folosind eufemismul impus de Kremlin cu privire la asaltul asupra Ucrainei, notează AFP.

Sărbătorile de 1 mai, foarte oficiale în Rusia, sunt organizate în special de sindicatele loiale autorităţilor ruse.

De obicei, multe manifestaţii culturale şi politice de amploare au loc la Moscova şi în suburbiile capitalei cu ocazia Zilei Muncii, care este sărbătoare în toată ţara.

„Ucraina și Occidentul vor să orchestreze atacuri”

Autorităţile ruse au insistat de la atentatul din 2 aprilie care a ucis un blogger militar la Sankt Petersburg că riscul terorist a crescut, acuzând Ucraina, Occidentul şi opoziţia rusă că vor să orchestreze atacuri.

Ziua Muncii vine cu câteva zile înainte de principala sărbătoare naţională în Rusia, 9 mai, celebrând victoria asupra Germaniei naziste cu parade militare în toată ţara, cea principală având loc în prezenţa lui Vladimir Putin în Piaţa Roşie.

Miercuri, guvernatorul instalat de Moscova în Crimeea, Serghei Aksionov, a anunţat la rândul său anularea tuturor sărbătorilor de 1 şi 9 mai în peninsula ucraineană anexată, invocând de asemenea „probleme de securitate”.