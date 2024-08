Vicepreședintele Consiliului de Securitate al Federației Ruse, Dmitri Medvedev, amenință nemții că tancurile rusești vor defila în Platz der Republik, celebrul parc din Berlin, Germania.

The German newspaper Bild has published a revanchist article where it proudly announces German tanks’ comeback to the Russian land. In response, we’re going to do everything to bring the newest Russian tanks to Platz d. Republik.

— Dmitry Medvedev (@MedvedevRussiaE) August 9, 2024