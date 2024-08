Am urmărit aseară performanța lui David Popovici. Este un exemplu de viață și seriozitate care îți dă speranță. În ceea ce poate face generația care vine.

L-am întâlnit de câteva ori la Unico Vero, venea să savureze o porție de paste. Era liniștit, saluta pe toată lumea, nu avea nici o fiță. Era vesel, tânăr și părea fericit. Exact ca aseară, potrivit editorialului publicat de Evenimentul Zilei.

Dar cu o floare nu se face primăvară! Știu că nu mai suntem pe vremea lui Ceaușescu, când eram plini de stadioane, echipe și medalii, dar acum e jale! Nu avem decât un singur sport: fotbalul. Dar și acolo am agonizat timp de 10 ani sub conducerea unui birocrat avar, Burleanu. Un român tipic, căruia nu-i pasă de români.

David Popovici, un exemplu

România are 3 bazine olimpice, Ungaria are 50, iar Franța 200. România nu are un stadion dedicat rugbyului, deși echipa națională se califică la toate campionatele mondiale. Echipele de canotaj se antrenează pe lacul Snagov sub presiunea bărcilor de mare viteză și a investitorilor imobiliari.

Agenția Națională pentru Sport primește puțin peste 100 de milioane de euro pe an. Asta în anul olimpic, altfel ia mult mai puțin. Ungaria a cheltuit 1 miliard de euro pentru sport. Franța a pus la bătaie peste 40 de miliarde de euro.

Pentru că noi construim doar stadioane pentru fotbal, consiliile locale dau bani în special la fotbal. Iar românii se uită doar la fotbal.

„Pentru fiecare leu cheltuit de FRF sau cluburi, statul român va aloca, de asemenea, un leu. Singura condiție este ca destinația exclusivă a finanțării să fie pentru copii si juniori”, declara premierul Marcel Ciolacu.

O declarație generoasă, dar o viziune îngustă. Românii au nevoie de tot ceea ce înseamnă sport, au nevoie să existe locuri în care să îți poată trimite copiii să învețe ce înseamnă muncă, disciplină și distracție.

S-ar putea să auziți declarații sforăitoare după acest moment al Jocurilor Olimpice. Dar nu le băgați în seamă. Sunt doar tupeul ieftin al celor care vor să se urce pe spinarea sportivilor care au făcut ca imnul României să fie cântat la Paris.

Aici găsiți bugetul pentru sport. De tot râsul. Sau plânsul…