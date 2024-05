Daniel Baciu, șeful Casei de Pensii, a indicat că practic toate dosarele de pensii au fost deja procesate și integrate în mediul digital. Este vorba de 99% dintre acestea.

În perioada următoare vor fi emise deciziile de pensionare, care ulterior vor fi distribuite către toate casele de pensii. Daniel Baciu a declarat că, odată ce deciziile de pensionare ajung la casele de pensii, acestea vor fi tipărite și expediate către beneficiari.

Documentele vor fi livrate beneficiarilor în această vară. Președintele Casei de Pensii, Daniel Baciu, garantează că nu vor exista întârzieri și că toți vor beneficia la timp de marea recalculare programată pentru toamnă.

Pe de altă parte, Daniel Baciu a promis că nicio pensie nu va fi redusă, deși nu toți beneficiarii vor vedea o creștere a veniturilor. Pensionarii cu un stagiu de cotizare sub 25 de ani vor rămâne cu aceeași sumă.

Anumiți pensionari vor beneficia de o recalculare dublă a pensiilor. Într-un interviu exclusiv pentru realitatea.net, Daniel Baciu a dezvăluit că dosarele care includ adeverințe pentru sporuri vor fi recalculate din nou începând cu 1 septembrie. În anul următor, acești pensionari vor primi noi majorări.

El a explicat că este vorba, în principal, despre acordul global ca formă principală de remunerare înainte de Revoluție. Totuși, spune că este vorba și despre alte sporuri care nu aveau un caracter permanent. Acestea au un caracter sporadic.

Printre acestea se numără:

Șeful Casei de Pensii a mai spus că ele ar trebui considerate la calculul pensiei, doar dacă angajatorul a plătit contribuții pentru ele.

„În pricipal este vorba despre acordul global ca principala forma de remunerare înainte de Revoluție, dar vorbim si de celelalte sporuri care nu aveau un caracter permanent, deci nu erau luate luna de luna, se dădeau sporadic. Gen al 13-lea salariu, care-l luam o singură data la sfârșitul anului sau la începutul anului viitor. Orele suplimentare, prime, premii, care nu aveau caracter ritmic, luna de luna si se luau o dată, de 2 ori pe an. Până in momentul de față nu sunt luate in calcul la pensie, dar noi am considerat daca asupra lor, e foarte important, daca angajatorul a evidențiat si a datorat CAS către Buget, respecta principiul contributivității ș atunci ele trebuie să fie luate in calcul”, a afirmat Daniel Baciu.