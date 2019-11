Lucian Croitoru, consilier pentru politică monetară la Banca Centrală, a vorbit, joi, în cadrul unui eveniment, despre o serie de aspecte economice importante ale României, printre care și cel referitor la creșterea pensiilor românilor cu 40%, prin creșterea colectării și reducerea deficitului bugetar la zero.

„Dacă mă uit la UE-15, adică înainte de 2004 după integrarea și altor țări, constat că are 11,1 punte procentuale în urmă, adică ăia au 38,8%. De aici a apărut în România ideea că noi trebuie să facem orice, inclusiv creșterea taxelor, ca să ajungem și noi spre nivelul acela, măcar cât Bulgaria, care are 31%. Eu zic că nu este necesar așa”, a afirmat Croitoru, potrivit hotnews.ro.

Conform acestuia, nu este bine că ponderea veniturilor bugetare în PIB e joasă.

„De ce? Pentru că la noi nu se colectează suficient. Lăsând taxele cum sunt, dacă s-ar colecta suficient noi ne-am duce cel puțin la nivelul ponderii veniturilor în PIB pe care îl are Bulgaria. Adică deficitul nostru bugetar ar fi zero. Când? Astăzi. Am avea șanse să creștem pensiile acestea de 40%. Sunt pentru creșterea lor dar nu oricum. Nu prin creșterea taxelor, ci prin creșterea colectării. Creșterea colectării nu se va produce până când nu va crește integritatea Guvernului, nu va crește calitatea drepturilor de proprietate, nu se vor rezolva anumite probleme din sistemul judiciar și nu se va face o reglementare mai blândă, mai favorabilă, antreprenorial”, a explicat Croitoru.

