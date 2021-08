Ludovic Orban nu susține tăierea acestor pensii speciale. Ludovic Orban s-a pus de acord cu Kelemen Hunor în privința pensiilor speciale pentru primari.

Hunor a propus, în cadrul şedinţei de coaliţie, un grup de lucru care să se ocupe de pensiile speciale, pentru a defini care sunt categoriile socio-profesionale care ar trebui să primească pensii în plus faţă de contributivitate.

Ludovic Orban nu susține tăierea acestor pensii speciale. Primarii ar trebui să le păstreze

Preşedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat luni că este de acord cu poziţia UDMR ca pensiile speciale pentru aleşii locali să nu fie desfiinţate.

El spune că funcţia de parlamentar, pentru care au fost eliminate pensiile speciale, e diferită de cea de primar.

„Sunt de acord, trebuie să găsim o soluţie. Primarii primesc indemnizaţia, doar atât. Ei nu beneficiază de sporul de vechime sau de alte instrumente prin care să se cuantifice efortul pe care îl depun pentru comunităţile locale.

Se poate găsi o formă legală în care să se ia în considerare, pe de o parte, restricţiile la care sunt supuşi prin exercitarea funcţiei de primar sau de preşedinte al consiliului judeţean şi, pe de altă parte, să se ţină cont de regimul pe care l-au avut în materie de indemnizaţii, în care nu au beneficiat de alte venituri suplimentare”, a declarat Ludovic Orban.

El a subliniat că funcţia de parlamentar, pentru care au fost eliminate pensiile speciale, e diferită de cea de primar.

”Soluţii pentru fiecare categorie de pensii speciale”

„Funcţia de primar incumbă o responsabilitate uriaşă, patrimonială, civilă. Practic, primarul este cel care administrează patrimoniul, angajează patrimoniul, derulează proiecte de investiţii, derulează bugete, conduce un număr mare de angajaţi şi are şi un regim limitativ şi are o serie de interdicţii.

Aici există o echipă formată, ceea ce am discutat noi astăzi este să reia activitatea, odată cu debutul sesiunii parlamentare şi chiar să accelereze dezbaterile, să vină cu soluţii pentru fiecare categorie de pensii speciale”, a spus Orban.

Cât priveşte propunerea UDMR ca persoanele care au colaborat cu fosta Securitate să nu beneficieze de pensii speciale, Orban a menţionat că susţine pregătirea mai multor proiecte de lege care să aducă pensiile mai aproape de respectarea principiului contributivităţii.

„Noi susţinem să pregătim un proiect sau mai multe proiecte de lege care să aducă, ţinând cont de prevederile constituţionale şi de hotărârile Curţii Constituţionale, pensiile cât mai aproape de respectarea principiului contributivităţii. La proiectul de lege la care se lucrează o astfel de propunere va fi dezbătută şi vom lua o decizie de comun acord”, a încheiat liderul PNL.

”Am respins această demagogie”

Preşedintele UDMR, vicepremierul Kelemen Hunor, a declarat luni că a propus, în cadrul şedinţei de coaliţie, un grup de lucru care să se ocupe de pensiile speciale, pentru a defini care sunt categoriile socio-profesionale care ar trebui să primească pensii în plus faţă de contributivitate, în contextul în care acum sunt soluţii „extrem de diferite” pentru această problemă.

„Pensiile speciale – există un grup de lucru şi nu prea s-a făcut mare lucru, nu am avut propuneri concrete şi trebuie să activizăm acest grup de lucru (…), ce doreşte să ofere statul la acele categorii profesionale care pe parcursul carierei se află în serviciul public şi au nişte interdicţii şi nişte incompatibilităţi. Şi, bineînţeles, dacă am reuşi să stabilim care sunt acele categorii profesionale.

E mult mai simplu să ajungi mai departe la o concluzie privind pensiile şi condiţiile de după pensionare (…). În principiu, nu e vorba de a tăia pensiile cuiva. Eu, de la bun început, am respins această demagogie.

Întrebarea este dacă statul român doreşte să definească care sunt acele categorii socio-profesionale pentru care doreşte să ofere la pensii ceva în plus faţă de contributivitate – principiul contributivităţii trebuie să fie baza – sau nu doreşte acest lucru.

Fiindcă în acest moment există soluţii extrem de diferite”, a precizat liderul UDMR după şedinţa de coaliţie.

”Din demagogie în demagogie putem să mergem şi în următorii ani”

Întrebat ce soluţii s-ar putea găsi pentru pensiile magistraţilor, în condiţiile în care Curtea Constituţională a decis că ei sunt îndreptăţiţi să le primească, Kelemen Hunor a arătat că nu e vorba de a tăia pensiile cuiva.

„Nu e corect să ai pensia mai mare, şi asta se întâmplă în cazul magistraţilor, nu se poate generaliza, dar sunt foarte multe cazuri unde pensia este mai mare decât avea salariul. Nu e corect, pe baza contributivităţii nu poţi să ajungi la o astfel de pensie.

Pe de altă parte, există foşti securişti din poliţia politică sau din sistemul penitenciarelor care nu au făcut altceva decât să-i urmărească pe oameni şi să-i bată, dacă au ajuns la închisoare, şi au pensii mai mari decât militarii care au stat în teatru de război. Nu e corect.

Sunt nişte lucruri care trebuie discutate şi eu aş pleca de la această ipoteză: statul doreşte să facă ceva sau nu doreşte, că din demagogie în demagogie putem să mergem şi în următorii ani, nu vom rezolva nimic.

Parlamentul a rezolvat problema parlamentarilor. Noi nu am fost de acord, fiindcă nu aşa se abordează un subiect. Dar văd că nimeni nu mai are chef să meargă mai departe. Şi de aceea, dacă vorbim de reformă, dacă vorbim de principii, prima dată trebuie să soluţionăm această chestiune care de ani de zile (…) e în atenţia opiniei publice”, a argumentat liderul UDMR.

”Pensiile speciale ale primarilor nu ar trebui eliminate”

Cât priveşte pensiile speciale ale primarilor, Kelemen Hunor a spus că acestea nu ar trebui eliminate.

„Din punctul meu de vedere, nu trebuie eliminate, avem acest grup de lucru şi trebuie discutat de la început. Trebuie să discutăm dacă primarii, fiind în serviciul public, având restricţii, incompatibilităţi, când ies la pensie, primesc sau nu primesc, în funcţie de perioada petrecută în serviciul public, ceva în plus.

Asta este discuţia, nu să eliminăm, să eliminăm. La magistraţi la fel, la militari la fel, la parlamentari la fel. Din punctul meu de vedere, ori facem o discuţie serioasă cap-coadă. ori, dacă cineva vrea să se umble cu populisme, cu demagogie, nu am nimic împotrivă, dar eu nu o să fiu partener pe niciun subiect”, a subliniat Kelemen Hunor.

În opinia lui, ar trebui să existe o predictibilitate pentru un om care intră în serviciul public.

”Acest lucru trebuie discutat”

„Trebuie să discutăm dacă există categorii socio-profesionale care se află în serviciul public. În serviciul public ai nişte incompatibilităţi, nişte restricţii, nu poţi să faci anumite chestii, pentru care statul spune că îţi dă nişte puncte în plus la pensie. Acest lucru trebuie discutat.

Asta ar fi discuţia utilă, corectă, să vedem dacă într-adevăr statul consideră că pentru cei care se află în serviciul public trebuie să facă astfel. Dacă ajunge la concluzia că nu, nu e nicio problemă, eu accept o astfel de concluzie. Dar niciodată nu am discutat, am făcut lucruri care probabil nu au fost gândite foarte logic, după care am desfiinţat, după care am reînfiinţat, după care am reînfiinţat şi tot aşa.

Deci, o predictibilitate ar trebui pentru un om care intră în serviciul public. Şi pentru un om care este în privat, şi pentru un om care este în sistem academic, pentru fiecare. Din punctul meu de vedere, asta e discuţia logică, raţională. Deci, urmează să discutăm, va veni grupul de lucru cu o propunere, o propunere trebuie să fie agreată în coaliţie”, a încheiat Kelemen Hunor.

Sursa foto: Facebook PNL Bihor.