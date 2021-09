Pe cine vrea să se se răzbune Codin Maticiuc. Tocmai la Cluj, Codin Maticiuc s-a ciocnic de un ”vecin” din Dristor.

El a anunțat acum pe Facebook că vrea să îl bată pe cel care a încercat să îl lovească în mulțime, la festivalul UNTOLD.

Pe cine vrea să se se răzbune Codin Maticiuc. ”Un bombardier în hanorac Palm Angels”

Momente intense la UNTOLD pentru Codin Maticiuc. Un băiat de băiat din Dristor i-a stricat cheful de festival.

Acum, Maticiuc vrea să își facă singur dreptate și îl caută pe „grăsuțul penibil și frustrat”.

Vreau să mă duc la pușcărie”, mărturisește Codin Maticiuc în începutul unei o postări pe pagina sa de Facebook.

Codin Maticiuc a povestit că „aseară, când plecam de la Untold împreună cu două fete, cineva a jignit-o pe una dintre ele. Rău. M-am întors și l-am văzut pe jegos.

Un grăsuț penibil și frustrat pe care (recunosc) l-am jignit și eu înapoi. I-am spus ceva de genul că îl bat ca la concurs. Vocifera și el ceva, nu foarte convins iar fetele mele ma trăgeau înapoi.”

”Îl bate fratele vostru așa mic cum e”

„Deodată, total din neant, un bombardier în hanorac Palm Angels (se putea altfel?!?) a încercat să mă lovească printre ele. Cumva m-am ferit și mâinile fetelor care mă împingeau pe strada l-au mai blocat și ele și n-a reușit să mă atingă.”, a continuat Codin Maticiuc povestea nefericită de la Cluj.

Maticiuc se afla în dreptul iețirii din aria festivalului, iar Poliția și Jandarmerie au intervenit imediat. El spune că a avut noroc pentru că „bombardierul și grăsuțul probabil mă dovedeau.”

„Din păcate l-au legitimat doar pe bombardier, nu și pe grăsuț. Ce credeți? Era din Cluj? Arș! Era din București de la mine, bineînțeles! Dristor mai exact. Ei și aici vine treaba.”, a mai scris Codin Maticiuc, precizând că și-ar dori să-l găsească pe individ.

„Îl bate fratele vostru așa mic cum e”, a adăugat Maticiuc. Deși conștient de faptul că „e ilegal să-ți faci dreptate singur” și, mai mult, ‘poliția din Cluj mă așteaptă sa fac plângere’, Codin Maticiuc nu vrea ajutorul oamenilor legii, scrie antena3.ro.

”Încredere zero” în Poliție

„De ce? Am mai făcut la circa 2, la mine la București și au lucrat cu infractorii. Încredere zero. Plus ca nici nu prea există lege ca până la urmă doar a încercat să mă lovească.

Cred că nici amendă nu-și ia. Mai bine-l amendez eu. Revin, dați-mi un semn de bombardierul cu fakeul Palm Angels. Îl urechez singur la el în cartier. Chiar la el la bloc. E normal și legal? Nu e.”, a mai scris Maticiuc.

Codin Maticiuc a precizat că ‘Gigi Becali s-a dus la închisoare fix pentru că și-a făcut dreptate singur.’

În încheiere, Codin Maticiuc a scris: ‘Nu vă încurajez și nici nu vă recomand sa faceți asta dacă vă aflați în locul meu. Fac eu și sunt gata sa plătesc pentru asta, dar o tragere de urechi și un șut în c*r merită să îi trag cocalarului. Apreciez dacă share-uiți ca să-l găsesc și eu pe croitorasul cel viteaz. Mulțumesc anticipat.’