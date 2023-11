Una dintre cele două fiice ale lui Codin Maticiuc și soției sale Ana Pandeli, Smaranda, suferă de o boală foarte rară.

Într-un interviu pentru podcast-ul „La Măruță”, actorul a povestit despre problemele prin care a trecut. El a spus că boala este încă de când Smaranda era doar un bebeluș.

Fiica cea mare a lui Codin Maticiuc se confruntă cu o boală oculară incurabilă. Cu riscul de a-și pierde vederea. Vestea a fost neașteptată și tristă pentru întreaga familie. Medicii nu au putut stabili în mod clar gravitatea bolii, dar exista șanse ca micuța Smaranda să nu poată vedea niciodată.

„Putea să fie foarte gravă, s-a dovedit că nu e foarte grav, chiar nu e, mulțumesc lui Dumnezeu. (…) Când mi-au fost bolnavi copiii am fost efectiv… Greu. Sunt foarte bine toți. Smaranda a avut o chestie pe care încă o mai are, o afecțiune a ochiului pe care am depistat-o când era bebeluș.

Când am depistat-o nu știa nimeni care era nivelul. Putea să nu aibă vedere. Nu știam. Am trăit cu chestia că poate fi ceva minor sau să nu vadă 98%. Am văzut că e ok, că vede.

Când ne arăta câte o pasăre pe cer, că nu știam cât vedea ca bebeluș, ne bușea plânsul”, a spus Codin Maticiuc în cadrul podcast-ului „Acasă la Măruță”.