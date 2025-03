Dan Voiculescu a afirmat că, de-a lungul luptei sale cu regimul Băsescu, a fost ținta rețelei Soros, despre care spune că a fost activă în promovarea fake news-urilor și a încercat să închidă grupul său de presă, Antena Group.

Voiculescu a subliniat că dosarele care i-au fost fabricate au fost discutate și înainte de a fi pronunțată sentința, iar acest context a fost cunoscut la nivel național.

„Am auzit că azi am fost invocat cu apelativul Dan Soros Voiculescu. Am crezut că nu aud bine, că nu înțeleg, că e un fake news. Am făcut trei ani de pușcărie luptând cu regimul Băsescu în epoca de maximă influență a rețelei Soros în România. Stenogramele din dosarele care mi se fabricau curgeau în valuri pe platformele (tv, online) finanțate de rețeaua Soros.

Grupul de presă pe care l-am construit era principala țintă a suflării sorosiste, care striga frenetic “închideți Antenele!” Sentința din dosarul meu era comentată, încă înainte de a fi pronunțată, de cel mai toxic trio sorosist! Dacă puteau, îmi dădeau și 20 de ani! Sunt realități obiective, cunoscute de întreaga țară!”, a scris el pe blogul său.