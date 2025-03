După o scurtă audiere la Judecătoria Sectorului 1, care urma să decidă asupra contestației sale față de măsura controlului judiciar, pronunțarea a fost amânată, întrucât avocații săi nu au avut acces complet la dosar și au solicitat mai mult timp pentru a-l studia. La ieșirea din sala de judecată, Georgescu a insistat că este nevinovat, susținând că ceea ce trăiește acum este doar o etapă firească a unui proces mai amplu, în care poporul român, la fel ca și alte națiuni, se trezește și își revendică drepturile.

Însoțit de bodyguarzi și de o atmosferă tensionată creată de susținătorii săi, Georgescu a comparat situația sa cu cea a lui Donald Trump din Statele Unite, subliniind, fără a da prea multe detalii, că este un simbol al „renunțării” sistemului și al unei națiuni aflate în plin proces de regenerare și autodefinire.

„Judecătorul a dat un termen nou la dosar pentru ca avocaţii mei să poată studia dosarul. Sunt nevinocat şi după atâţia zeci de ani în care sistemul credea că este invincibil, în momentul în care poporul dovedeşte că are puterea şi a renăscut din cenuşă şi s-a trezit în conştiinţă, sigur că lucrurile sunt în aceeaşi formulă pe care o vedem foarte elocvent şi la preşedintele Trump, în Statele Unite, la tot ce a suferit pentru doi ani de zile. Dar este un lucru firesc şi lucrurile sunt clare”, a declarat Georgescu.

„1. Sunt nevinovat. 2. Este un dosar politic. 3. Am văzut la Antena 3 piese din dosar pe care noi nu le avem, avocații mei nu le au, nu avem dosarul. De aceea, m-aș adresa tovarășului procuror ‘Dan Soros Voiculescu’ să îmi dea și mie dosarul, pentru că eu nu-l am. Nu am dosarul. Deci, mă duc cu avocații mei, dar nu avem dosarul. În continuare, vă spun că este un dosar politic, instrumentat. Sunt nevinovat, mergem înainte, noi suntem poporul, noi suntem România și noi suntem puterea“, a spus acesta la intrarea în sediul instanței.