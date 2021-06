Anul trecut aproximativ 36.000 de oameni care lucrau în industria HoReCa și-au pierdut locul de muncă. Acum, patronii de hoteluri și restaurante au mare nevoie de personal. Caută ajutor de bucătar, ospătar și cameriste. Cu toate acestea, cei care au plecat nu vor să se mai întoarcă pentru că fie s-au reprofilat, fie au plecat în străinătate.

”Nu mai avem cu cine să lucrăm. Trebuie să îi recuperăm și este foarte greu. Acum am recuperat până la aproximativ 950, însă nevoia noastră este undeva la 1.000-1.100. Așadar, este în continuare dificil.” spune Dragoș Petrescu, patron de lanț de restaurante, potrivit Antena3.

Angajații care lucrează în hoteluri și în restaurante spun că sunt copleșiți de muncă, iar salariile din industria ospitalității nu sunt deloc atractive. În România, venitul mediu net din industrie este de aproximativ 1750 de lei, în timp ce în țările din Europa de vest salariul unui ospătar trece de 1500 de euro.

”Veniturile sunt completate de bacșiș. Ceea ce face posibil ca și în România să câștigi 1500-2000 de euro”, mai spune Dragoș Petrescu.

Patronii așteaptă acum de la stat despăgubiri de 500 de milioane de euro pentru pierderile din ultimul an. Profitul net cumulat din industria ospitalității a scăzut anul trecut cu 46%, în rândul celor care au încheiat totuși anul pe plus.

“Zero taxe pe salariul minim”, impact pozitiv pentru HoReCa

Ministrul Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului, Claudiu Năsui a declarat la finalul acestei săptămâni că susține ideea ”zero taxe pe salariul minim”. Potrivit acestuia, ideea va reduce inegalităţile teritoriale și va avea impact pozitiv foarte mare în sectoare precum agricultură şi HoReCa.

Claudiu Năsui susține că ideea de ”zero taxe pe salariul minim” va reduce inegalitățile teritoriale. El a amintit faptul că o mulțime de români au plecat în diaspora pentru astfel de diferențe de salarizare.

Potrivit ministrului, măsura va avea un impact pozitiv în special în domeniul agriculturii, dar și în domeniul Horeca.

“Pentru reducerea inegalităţilor teritoriale eu am o idee pe care o promovez, Zero taxe pe salariu minim. Cei mai mulţi care au plecat în diaspora, au plecat pentru diferenţele de salarizare, salariul fiind un argument foarte puternic pentru mulţi. Dacă aplicăm taxarea minimă sau zero pe echivalentul salariului minim reducem diferenţa dintre noi şi alte state.

Este o idee care se implementează deja cu succes în diferite variante în mai multe locuri în lume şi, în general, în vestul Europei. Pe scurt, înseamnă să scutim de la orice formă de bir, de taxe, de impozit, de contribuţie echivalentul unui salariu minim. Această măsură ar avea impact pozitiv foarte mare în sectoare precum agricultura şi Horeca”, a spus Năsui.