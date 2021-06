Apple planifică reîntoarcerea la birou, dar angajații vor să lucreze de acasă

Dar se pare că este un sentiment care-i îi unește puțin pe toți, în contexte în care telemunca – deși cu margini de lustruit și îmbunătățit – s-a dovedit că funcționează. Angajaţii din Cupertino au ajuns chiar să-i scrie o scrisoare lui Tim Cook, cerând o abordare mai flexibilă a muncii, conform ilsole24ore.com

Povestea este relatată de site-ul web The Verge, care a intrat în posesia scrisorii scrise de angajați către Cook și conducerea executivă a Apple. Compania organizează revenirea la birou pentru angajații săi, după mai bine de un an de muncă forțată la distanţă din cauza pandemiei.

Revenirea la normalitate, un obiectiv concret

Campania de vaccinare din SUA dă rezultate extraordinare, iar revenirea la normalitate pare, într-adevăr, un obiectiv concret. Iar Apple, la fel ca și alte companii, planifică reîntoarcecea la munca în birou. Într-o notă trimisă de Tim Cook angajaților, cu doar câteva ore înainte de izbucnirea acestui caz , CEO-ul companiei a prezentat planul: începând din toamnă, muncă în birou luni, marți și joi, și două zile pe săptămână, lucru de la distanţă.

„În ciuda a tot ceea ce am reușit să facem în timp ce eram la distanță, adevărul este că în acest ultim an am pierdut ceva esențial: pe noi înșine. Cu siguranţă că videoconferințele au scurtat distanța dintre noi, însă există lucruri pe care pur și simplu nu le putem replica”, a scris Tim Cook.

O alegere oarecum în contrast cu cea a altor giganți din Silicon Valley (precum Facebook și Twitter) care au anunțat deja posibilitatea ca angajații lor să poată continua munca la distanţă la infinit, chiar și după sfârșitul pandemiei.

Angajații Apple, conștienți – evident – de faptul că telemunca este un panaceu pentru faimosul „echilibru între viața profesională și viața profesională”, vor acum să poată alege.

„Am dori să profităm de această ocazie pentru a comunica o preocupare crescândă în rândul colegilor noștri”, se arată în scrisoarea angajaților. „Politica Apple privind munca flexibilă și pozițiile din jurul acesteia i-au obligat deja pe unii dintre colegii noștri să renunțe. Fără incluzivitatea pe care o aduce flexibilitatea, mulți dintre noi simt că trebuie să aleagă un mix între familiile noastre, bunăstarea noastre și permisiunea de a ne face munca cât mai bine sau de a face parte din echipa Apple”.

Pentru unii angajați ai companiei din Cupertino, actuala politică a companiei denotă un decalaj clar între modul în care managerii și angajații percep munca la distanță. „În ultimul an ne-am simțit deseori nu numai neascultaţi, ci uneori chiar ignoraţi” – continuă scrisoarea, postată pe canalul Slack al susținătorilor muncii la distanță, care are aproximativ 2.800 de membri. Mesaje de genul „știm că mulți dintre voi sunt nerăbdători să se reconecteze personal cu colegii de la birou, fără a admite că între noi există sentimente contradictorii” par disprețuitoare și lipsite de capacitate de înţelegere. Se pare că există o deconectare între modul în care echipa executivă percepe munca la distanţă și experiențele trăite de mulți dintre angajații Apple.

Potrivit angajaților Apple, acceptarea muncii la distanță este esențială pentru diversitatea și eforturile de incluziune ale companiei. „Pentru ca incluziunea și diversitatea să funcționeze, trebuie să recunoaștem cât de diferiți suntem cu toții și că din aceste diferențe apar nevoi diferite și diverse moduri de creștere”.

Deocamdată, Apple nu a răspuns la această scrisoare. Dar problema de-abia a fost ridicată. Vom vedea cum se va termina. Deoarece nu-i interesează doar pe angajații companiei din Cupertino.

Sursă foto: Dreamstime