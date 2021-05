”Implementarea conceptului din spatele 5 to go, de preț fix în segmentul HoReCa, a fost în sine un pariu provocator, făcut de mine cu mine. Unul de succes, pot spune acum, după 6 ani de la lansare”, spune copatronul ”5 to go”.

”Fiecare an a început pentru noi cu obiective optimiste, aparent imposibil de realizat, iar de fiecare dată am reușit să o facem. Vom continua în aceeași notă, ne-am propus ca în următorii 5 ani să ajungem la 1,000 de locații deschise, cu focus pe dezvoltare în țară, inclusiv în orașele mici. Suntem pregătiți logistic pentru asta, important este să găsim partenerii potriviți la nivel local, pentru că succesul 5 to go depinde direct de implicarea și determinarea francizatului”, mai precizează, în exclusivitate pentru Capital, Radu Savopol.

Dar pandemia nu a intrat în conflict cu cafeaua ”la pachet”?” Am încercat să vedem provocările din această perioadă ca oportunități, nu piedici. Chiar și așa, nu pot spune că a fost o perioadă ușoară, fără probleme. Dar, ca să revin în nota optimistă care mă caracterizează, traduse în oportunități ele au însemnat: o relație mai strânsă cu francizații, cei care sunt sufletul conceptului 5 to go, creșterea mediei de bon și preferința consumatorilor către produse cu valoare mai mare”, ne-a mai spus Radu Savopol, care încheie cu o concluzie de necombătut:

”Anul trecut, am reușit să listăm produsele 5 to go în retail, pe platforme de vânzare online, și să lansăm o gamă de cafea de specialitate, Lucky Cats, dar și gama Ibrik by 5 to go, cu pachete de cafea de 100g și 250g. Este un bilanț cu care mă mândresc, iar eu simt că anul trecut a marcat o etapă importantă în istoria 5 to go”.