După divorțul Simonei Halep s-a spus că aceasta ar avea cu antrenorul ei, Patrick Mouratoglou, o relație mai mult decât profesională, deși acesta este căsătorit. Presa s-a bazat pe antecedentele lui Patrick Mouratoglou care se află la a treia căsnicie.

Antrenorul Simonei s-a pozat alături de soția și fiicele sale

În prezent acesta este căsătorit cu Ada Obilu, despre care nu se știu foarte multe detalii. Din biografia ei de pe Instagram, se știe că este din Coasta de Azur, Franța și adoră să își țină viața personală departe de public. De asemenea, ea este pasionată de călătorii, gastronomie și fotografie. Se pare însă că Ada Obilu a avut ceva motive de îngrijorare, mai ales după antecedentele soțului.

Patrik Mouratoglou a fost căsătorit înainte cu Clarisse Mouratoglou, designer de interior. Patrick și Clarisse s-au căsătorit în 2012. Dar cuplul s-au separat ulterior și potrivit unor informații de atunci, motivul divorțului lor a fost relația lui Patrick cu Serena Williams. Patrik Mouratoglou era la acea vreme antrenorul acesteia.

Ada Obilu le-ar fi povestit deja prietenelor sale foarte apropiate despre temerile ei. Ea ar fi spus că va lua atitudine și nu va permite să se întâmple ceva negativ cu relația ei.

„De-abia aștept să dau ochii cu ea! Am să-i spun. Poate să facă ea ce vrea, dar nu va mai continua mult timp nici colaborarea pe partea de tenis. Am să mă ocup eu de asta!”, ar fi spus Ada Obilu, care are 2 fetițe cu antrenorul de tenis, Patrick Mouratoglou.

Cei doi au împreună două fete în vârstă de 3 și 6 ani, iar în acest weekend au sărbătorit zilele de naștere ale micuțelor. Antrenorul a postat în acest sens pe conturile de socializare o fotografie de la eveniment.

Simona Halep se bucură de timpul liber

De cealaltă parte, Simona Halep a făcut schimbări importante după divorțul de Toni Iuruc. Ea s-a operat la nas din cauza unor probleme respiratorii și a decis să renunțe la tenis până în 2023, pentru a se putea recupera complet.

De asemenea, jucătoarea de tenis profită din timp de timpul liber. Simona Halep a fost surprinsă recent de paparazzi de la ProSport la Mănăstirea Cașin. Sportiva s-a rugat minute în șir și cel mai probabil a căutat puțină pace sufletească măcar pentru puțin timp.

Aceasta a optat pentru o ținută sport, a intrat în Mănăstire, s-a închinat, a aprins lumânări, iar după ceva timp petrecut acolo a și plecat.