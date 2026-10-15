Pașaportul românesc se menține printre cele mai puternice din lume. În câte țări pot călători românii fără viză

Pașaportul românesc continuă să ocupe o poziție favorabilă în clasamentele internaționale privind libertatea de circulație. Potrivit analizelor recente, cetățenii români pot călători în peste 170 de destinații fără viză obținută în prealabil sau cu viză acordată la sosire. Datele evidențiază avantajele de mobilitate de care beneficiază România, inclusiv prin apartenența la Uniunea Europeană. Clasamentele globale analizează accesul oferit de documentele de călătorie emise de diferite state.

Pașaportul românesc se situează în prima parte a clasamentelor mondiale privind mobilitatea internațională, potrivit datelor prezentate în analizele recente referitoare la regimurile de călătorie aplicabile cetățenilor din diferite țări.

Conform acestor evaluări, românii au posibilitatea să intre în peste 170 de destinații fără să solicite o viză înaintea plecării sau beneficiind de procedura de acordare a vizei la sosire, cunoscută sub denumirea de visa-on-arrival.

Această facilitate plasează România în categoria statelor ai căror cetățeni beneficiază de un nivel ridicat al libertății de circulație la nivel internațional.

Poziționarea documentului românesc este asociată atât relațiilor diplomatice dezvoltate de România cu alte state, cât și statutului de membru al Uniunii Europene, care oferă cetățenilor drepturi extinse de circulație în spațiul comunitar.

Accesul cetățenilor români la numeroase destinații externe este susținut de acordurile internaționale și de reglementările europene privind libera circulație, care reduc formalitățile necesare pentru deplasările peste graniță.

Apartenența României la Uniunea Europeană reprezintă unul dintre factorii care facilitează mobilitatea cetățenilor, în special în relația cu celelalte state membre.

În același timp, regimurile de călătorie simplificate aplicabile în numeroase țări din afara Uniunii Europene contribuie la poziționarea favorabilă a documentului românesc în evaluările internaționale.

Posibilitatea de a călători fără obținerea prealabilă a unei vize oferă avantaje cetățenilor români care se deplasează în străinătate pentru turism, activități economice sau în scop profesional, potrivit publicației Novinite.

Procedurile simplificate de intrare în alte state reduc formalitățile administrative și facilitează organizarea călătoriilor internaționale, inclusiv a celor efectuate pentru întâlniri de afaceri și activități comerciale.

Aceste condiții sunt relevante și pentru mobilitatea lucrătorilor calificați, deși dreptul de intrare într-o țară nu presupune automat și obținerea dreptului de muncă.

În comparație cu alte state din Europa Centrală și de Est, România își păstrează o poziție favorabilă în evaluările privind accesul internațional oferit cetățenilor prin documentele de călătorie.

În ultimii ani, autoritățile din numeroase state au introdus sau au consolidat măsuri privind securitatea frontierelor, pe fondul preocupărilor legate de controlul intrărilor și de verificarea persoanelor care călătoresc internațional.

În acest context, țările membre ale Uniunii Europene, inclusiv România, continuă să beneficieze de acorduri bilaterale și de mecanisme de facilitare a circulației persoanelor.

Nivelul de încredere acordat documentelor de călătorie emise de statele europene contribuie la menținerea unor proceduri simplificate de acces în numeroase destinații.

Aceste mecanisme permit cetățenilor români să efectueze deplasări internaționale cu mai puține formalități, în condițiile stabilite de autoritățile fiecărei țări de destinație.