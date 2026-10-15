Pașaportul românesc se menține printre cele mai puternice din lume. În câte țări pot călători românii fără viză
SURSA FOTO: Dreamstime - pașaport, buletin
Pașaportul românesc continuă să ocupe o poziție favorabilă în clasamentele internaționale privind libertatea de circulație. Potrivit analizelor recente, cetățenii români pot călători în peste 170 de destinații fără viză obținută în prealabil sau cu viză acordată la sosire. Datele evidențiază avantajele de mobilitate de care beneficiază România, inclusiv prin apartenența la Uniunea Europeană. Clasamentele globale analizează accesul oferit de documentele de călătorie emise de diferite state.
Pașaportul românesc permite accesul în peste 170 de destinații fără viză prealabilă
Pașaportul românesc se situează în prima parte a clasamentelor mondiale privind mobilitatea internațională, potrivit datelor prezentate în analizele recente referitoare la regimurile de călătorie aplicabile cetățenilor din diferite țări.
Conform acestor evaluări, românii au posibilitatea să intre în peste 170 de destinații fără să solicite o viză înaintea plecării sau beneficiind de procedura de acordare a vizei la sosire, cunoscută sub denumirea de visa-on-arrival.
Această facilitate plasează România în categoria statelor ai căror cetățeni beneficiază de un nivel ridicat al libertății de circulație la nivel internațional.
Poziționarea documentului românesc este asociată atât relațiilor diplomatice dezvoltate de România cu alte state, cât și statutului de membru al Uniunii Europene, care oferă cetățenilor drepturi extinse de circulație în spațiul comunitar.
Apartenența la Uniunea Europeană contribuie la mobilitatea internațională a românilor
Accesul cetățenilor români la numeroase destinații externe este susținut de acordurile internaționale și de reglementările europene privind libera circulație, care reduc formalitățile necesare pentru deplasările peste graniță.
Apartenența României la Uniunea Europeană reprezintă unul dintre factorii care facilitează mobilitatea cetățenilor, în special în relația cu celelalte state membre.
În același timp, regimurile de călătorie simplificate aplicabile în numeroase țări din afara Uniunii Europene contribuie la poziționarea favorabilă a documentului românesc în evaluările internaționale.
Libertatea de circulație facilitează turismul, afacerile și deplasările profesionale
Posibilitatea de a călători fără obținerea prealabilă a unei vize oferă avantaje cetățenilor români care se deplasează în străinătate pentru turism, activități economice sau în scop profesional, potrivit publicației Novinite.
Procedurile simplificate de intrare în alte state reduc formalitățile administrative și facilitează organizarea călătoriilor internaționale, inclusiv a celor efectuate pentru întâlniri de afaceri și activități comerciale.
Aceste condiții sunt relevante și pentru mobilitatea lucrătorilor calificați, deși dreptul de intrare într-o țară nu presupune automat și obținerea dreptului de muncă.
În comparație cu alte state din Europa Centrală și de Est, România își păstrează o poziție favorabilă în evaluările privind accesul internațional oferit cetățenilor prin documentele de călătorie.
Controalele la frontiere devin mai stricte, dar România beneficiază de regimuri simplificate de călătorie
În ultimii ani, autoritățile din numeroase state au introdus sau au consolidat măsuri privind securitatea frontierelor, pe fondul preocupărilor legate de controlul intrărilor și de verificarea persoanelor care călătoresc internațional.
În acest context, țările membre ale Uniunii Europene, inclusiv România, continuă să beneficieze de acorduri bilaterale și de mecanisme de facilitare a circulației persoanelor.
Nivelul de încredere acordat documentelor de călătorie emise de statele europene contribuie la menținerea unor proceduri simplificate de acces în numeroase destinații.
Aceste mecanisme permit cetățenilor români să efectueze deplasări internaționale cu mai puține formalități, în condițiile stabilite de autoritățile fiecărei țări de destinație.
Recomandările noastre
Sunt jurnalist cu peste 18 ani de experiență în presa scrisă și online, specializată în realizarea de interviuri, reportaje și articole de actualitate. De-a lungul carierei, am colaborat cu mai multe redacții și publicații, printre care Orient Românesc, Termene.ro, Elita României, Timpul, Moldova Invest, Curentul Internațional, Revista Timpul, Webcultura, Lumina, Vrancea Media și platforma lui Stelian Tănase. Am abordat o gamă variată de subiecte - de la economie, politică și business până la cultură, educație și teme sociale -, punând accent pe documentarea riguroasă și pe prezentarea clară și echilibrată a informației. Pe lângă activitatea jurnalistică, am participat la evenimente culturale și editoriale naționale și internaționale, am realizat interviuri cu personalități din diverse domenii și am dezvoltat proiecte editoriale, educaționale și culturale proprii. Sunt autor și coautor al mai multor cărți de poezie și proză, precum și al unor proiecte de documentare rezultate în urma cercetării de teren, a experienței directe și a interesului constant pentru istorie, cultură și societate. Motto de viață: „Cum realizăm imposibilul? Cu entuziasm!” – Paulo Coelho
Informațiile publicate de capital.ro pot fi preluate de alte publicații online doar în limita a 500 de caractere și cu citarea sursei cu link activ. Orice abatere de la această regulă constituie o încălcare a Legii 8/1996 privind dreptul de autor.
Trebuie să fii autentificat pentru a lăsa un comentariu.