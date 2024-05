Primarul Capitalei, Nicușor Dan, a declarat că este îngrijorat în legătură cu posibilitatea unui cutremur major în București. El a afirmat că situația ar fi gravă, dat fiind faptul că multe clădiri sunt aceleași care au trecut și prin cutremurul din 1977. El a subliniat că, în teorie, noile construcții respectă toate normele de siguranță, însă în practică nu are încredere că acest lucru este întotdeauna respectat.

Întrebat în cadrul emisiunii Insider Politic de la Prima TV, sâmbătă, despre posibilitatea ca centrul Capitalei să fie afectat în cazul unui cutremur în București, Nicușor Dan a răspuns.

În ceea ce priveşte numărul clădirilor cu risc seismic consolidate, edilul a precizat că municipalitatea lucrează efectiv în trei șantiere diferite. Există proiecte pentru care sunt disponibile fonduri și altele aflate în diferite etape de dezvoltare, precum cele 150 de blocuri sau clădiri de anumite dimensiuni. Se estimează că în următorii trei ani vor fi finalizate între 80 și 100 dintre acestea.

În paralel, el a apreciat că Ministerul Dezvoltării a adoptat o inițiativă utilă, întrucât, de-a lungul anilor, administrația locală a acționat empiric în intervențiile de consolidare a clădirilor. Ministerul a propus realizarea unei evaluări preliminare pentru toate clădirile cu anumite caracteristici, cum ar fi înălțimea și vechimea, estimând că există aproximativ 8.000 de astfel de clădiri în București.

Această evaluare ar urma să fie finalizată până în 2025, iar rezultatele, sub formă de punctaje, vor servi drept ghid pentru stabilirea priorităților și alocarea fondurilor în funcție de nevoile identificate. Este important de menționat că aceste evaluări preliminare nu sunt expertize, ci doar niște instrumente de evaluare inițială.

Primarul Capitalei manifestă scepticism în ceea ce privește respectarea cerințelor tehnice în construcția blocurilor noi.

„Aici e de la caz la caz, nu ştiu ce să spun. Teoretic, da. Practic, eu n-am încredere. Deci Inspectoratul de Stat în Construcţii are două atribuţii principale. Una de verificare a legalităţii când se emit autorizaţiile, şi aici e catastrofal, şi una de verificare a structurilor de rezistenţă. Adică, la anumite momente în construcţia blocului, vine un inginer de la inspectorat şi verifică că ai pus fierul de dimensiunea care trebuie, că betonul a stat câte zile trebuie şi toate lucrurile astea. Aici nu am expertiză suficientă, dar din moment ce Inspectoratul e aşa de prost pe verificarea legalităţii, am dubii că e foarte bun în partea cealaltă”, a mai declarat Nicuşor Dan.