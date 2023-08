Maria Ilioiu suferă de depresie și a fost la un pas de sinucidere

Maria Ilioiu a mărturisit recent că suferă de depresie și că a fost la un pas de sinucidere din cauza șefilor emisiunii care, potrivit ei, ar fi abuzat-o în mod repetat și ar fi plasat-o în ipostaze nepotrivite și rușinoase.

Potrivit Mariei Ilioiu, totul ar fi început din cauza șefilor de la Insula Iubirii, care ar fi abuzat-o, umilit-o. Aceasta declarat că a suportat numeroase „mizerii” la filmări și că de 2 luni de zile este o cu totul altă persoană.

„Am avut foarte supărări în viața asta. Vorbesc foarte greu, pentru că am luat pastile. Sper că am luat destule, mi s-a luat de mizeriile vieții. Antena 1, Insula Iubirii, m-a denigrat și am fost pusă în niște ipostaze cum n-am fost pusă niciodată.

Am fost umilită, înjosită, denigrată, dacă ați ști voi prin câte am trecut la filmări și câte mizerii mi-au făcut. N-am putut să spun. Nu mai am putere să vorbesc, mă simt moleșită. Mă simt așa de peste 2 luni de zile, sufăr de depresie cu anxietate.

Nu vă luați după mine, vă rog, nu vă luați, viața este frumoasă. Nu vă lăsați să cădeți, fiți psihopați, încercați să nu aveți empatie, pentru că veți suferi. Mie mi-a păsat foarte mult de oamenii din jur, de părinții mei de care, nu știu, tata mi-a dat tot ce a avut el mai bun.

Eu nu pot să-l răsplătesc pentru că am intrat în depresie de 2 luni de zile. Se numește tulburare afectivă. M-am luptat cu procesele, să încerc să-mi fac și eu dreptate aici la față. Dar viața este prea mizerabilă și nu prea am putut să-mi fac dreptate. Au fost foarte mult și mi-a fost foarte greu 2 luni de zile”, a povestit Maria.

Maria Ilioiu vorbește despre pastilele pe care le ia și despre stresul acumulat

„Am o peliculă pe creier pe care nu pot să o scot și pe care nu pot să o dau la o parte și să încep să mă bucur de viață. Nu mai am putere și e vina mea, pentru că 2 luni de zile a fost foarte greu, pentru că n-am mai putut să mă mai ocup de mine și nu mai simt că am capacitatea să am grijă de mine atât de mult.

Stres a acumulat creierul meu din toate părțile. Nu știu cât veți înțelege, pentru că dacă vorbeam mai bine aș fi vorbit mai coerent, dar m-am lăsat. Am zis că o să treacă, m-am interesat despre boli, le-am atras, frumoșii mei.

Încep să amețesc, m-am tot gândit… vai, nu mai pot să vorbesc de la pastile, am luat foarte multe, nu am vrut niciodată să mor, am fost cel mai pozitiv om, până am întâlnit un am care era negativist și mi-a tras totul negativ asupra mea. Am fost un om independent, am vândut o casă…”, a mărturisit Maria Ilioiu, potrivit Click.