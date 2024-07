Pană globală. Serviciile Microsoft au picat. Haos în bănci, spitale, aeroporturi și magazine

În ultimele ore, serviciile de telecomunicații au fost afectate grav la nivel global din cauza unei defecțiuni tehnice legate de Microsoft și sistemele sale Windows. Problema a dus la suspendarea zborurilor în SUA, Spania și Germania și a generat perturbări semnificative în bănci, instituții media și rețelele feroviare din Marea Britanie.

Microsoft a confirmat că investighează problemele apărute cu serviciile sale cloud din SUA și cu mai multe dintre aplicațiile și serviciile sale. Utilizatorii din întreaga lume au raportat apariția unui ecran albastru pe dispozitivele lor, însoțit de mesaje de eroare. Deocamdată, nu există dovezi că această problemă ar fi rezultatul unui atac cibernetic, dar echipele de specialiști lucrează intens pentru a identifica și a rezolva cauza principală a defecțiunii.

Our services are still seeing continuous improvements while we continue to take mitigation actions. More details can be found within the admin center under MO821132 and https://t.co/Htn4qQEnsp — Microsoft 365 Status (@MSFT365Status) July 19, 2024

Impactul global al defecțiunii

Defecțiunea majoră legată de sistemele Windows a avut un impact extins asupra companiilor și serviciilor din întreaga lume, provocând perturbări semnificative în mai multe sectoare:

SUA: În Statele Unite, toate zborurile au fost suspendate vineri dimineața, inclusiv cele operate de mari companii aeriene precum Delta, United și American Airlines. Administrația Federală a Aviației (FAA) a declarat că problema este legată de o întrerupere a comunicațiilor, iar oprirea la sol afectează toate zborurile, indiferent de destinație. Nu este clar cât va dura această oprire, iar pasagerii sunt sfătuiți să verifice statusul zborurilor și să se pregătească pentru posibile întârzieri.

Marea Britanie: În Marea Britanie, marile companii feroviare au avertizat pasagerii despre posibile întreruperi din cauza „probleme IT la scară largă”.

Problemele întâmpinate includ dificultăți în accesarea diagramei șoferilor și posibile anulări cu preaviz scurt, în special pe rețelele Thameslink și Great Northern. Alte sisteme esențiale, cum ar fi platformele de informații în timp real pentru clienți, sunt de asemenea afectate. Canalul Sky News a raportat că nu a putut transmite în direct din cauza acestei defecțiuni, ceea ce subliniază impactul extensiv al problemei asupra mediilor de comunicare.

Germania: Aeroportul din Berlin a raportat întârzieri semnificative cauzate de defecțiunea tehnică, afectând călătorii care se îndreptau spre și dinspre capitala Germaniei.

Alte aeroporturi din Germania sunt de asemenea afectate, ceea ce duce la întârzieri și la perturbări în programul zborurilor.

Spania: În Spania, toate aeroporturile din țară sunt afectate de problema tehnică, provocând întârzieri și perturbări semnificative în serviciile de transport aerian. Pasagerii sunt sfătuiți să verifice starea zborurilor și să fie pregătiți pentru întârzieri neprevăzute.

Reacția și măsurile de remediere

Echipele IT din întreaga lume lucrează pentru a remedia această problemă și pentru a restabili serviciile afectate. Microsoft a declarat că face tot posibilul pentru a identifica cauza exactă a defecțiunii și pentru a implementa soluții rapide. Utilizatorii sunt sfătuiți să rămână informați prin canalele oficiale de comunicare și să verifice actualizările periodice privind statusul serviciilor.

În timp ce problema este în curs de rezolvare, afectarea extensivă a serviciilor de telecomunicații subliniază importanța sistemelor IT în viața de zi cu zi și impactul semnificativ pe care o defecțiune majoră poate avea asupra economiilor globale și a activităților cotidiene.