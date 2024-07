Anunțul Microsoft a sosit după incidentul masiv produs recent, care a perturbat activitățile aeroporturilor și băncilor la nivel mondial. Compania digitală din SUA s-a confruntat din acel moment cu multe critici din partea utilizatorilor.

Grupul multinațional a transmis, într-un mesaj referitor la funcționarea serviciilor de stocare în cloud Azure, că investighează sesizările. Potrivit Bloomberg, sunt afectate și Microsoft 365.

Compania tehnologică americană a subliniat într-o postare realizată pe X că investighează în momentul de față „problemele de acces și performanțele afectate”.

Amintim că peste opt milioane de calculatoare au avut dificultăți majore de funcționare din cauza blocării unui soft al firmei de securitate cibernetică CrowdStrike. Totul s-a întâmplat în ziua de 19 iulie.

We’re currently investigating access issues and degraded performance with multiple Microsoft 365 services and features. More information can be found under MO842351 in the admin center.

— Microsoft 365 Status (@MSFT365Status) July 30, 2024