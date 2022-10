Concluziile primei dezbateri din cadrul proiectului „Pactul pentru Tineri” au confirmat îngrijorările privind efectele sociale și economice ale abandonului școlar în România, dar au evidențiat și nevoia de acțiune complexă, la nivelul întregii societăți, pentru prevenție și crearea de oportunități de dezvoltare personală a sutelor de mii de tineri care au abandonat școala.

„Pactul pentru Tineri”: O coaliție de forțe reunite în direcția diminuării abandonului școlar

Evenimentul va începe cu mesajul Primului Ministru al României, Nicolae Ionel Ciucă și va fi moderat de către jurnalista Laura Hulubei.

„Pactul pentru Tineri” este mai mult decât un proiect național sau o serie de dezbateri. Este o coaliție de forțe reunite, un parteneriat care adună la masa dialogului companii multinaționale, ministere direct implicate, ONG-uri și IMM-uri dornice să găsească o soluție pe termen lung. Avem șase întâlniri în epicentre ale abandonului școlar. Este un fenomen grav, cimentat în societatea noastră de decenii. Implicarea factorilor de decizie, a autorităților locale și a mediului de afaceri în găsirea soluțiilor pentru reducerea acestuia este esențială. Abandonul școlar nu este doar o problemă individuală, el influențează semnificativ și pe termen lung dezvoltarea României. În plus, rata actuală de creștere a acestui fenomen poate crea un efect de domino asupra economiei. Poate încetini creșterea economică și ar influența negativ societatea românească. Știm că abandonul școlar este potențial o problemă de sănătate publică, creează inegalități mai mari în societate, reduce coeziunea socială, poate influența negativ activitățile ilegale și în esență, perpetuează dramatic ciclul sărăciei”, a declarat Cristina Chiriac, președinta CONAF.

Complexitatea și amploarea fenomenului impune eforturi continue de evaluare a situației, de găsire a soluțiilor, poate chiar de elaborare a unui program național de prevenire a abandonului școlar.

Mamele minore din România renunță la educație

Fenomenul abandonului școlar ascunde și o altă realitate dură în România de azi: situația mamelor minore, care renunță la educație.

„Suntem în fața unei probleme de o importanță covârșitoare pe plan local, un fenomen care atrage după sine un carusel de probleme sociale. În numai 5 luni, doar la nivelul județului Neamț, 576 de elevi nu s-au prezentat la școală și 241 au fost exmatriculați. Ca reprezentant al mediului privat nemțean și membru al CONAF, mă îngrijorează evoluția pieței muncii, dar și viitorul unei generații pentru care educația tinde să își piardă rolul de călăuză. Nu există o preocupare mai justificată decât aceea pentru educație, iar „Pactul pentru Tineri” are rolul de a lega eforturile fiecăruia dintre noi într-o strategie pe termen scurt, mediu și lung, care să înglobeze soluții, procese și o viziune comună în direcția unei societăți guvernate de normalitate”, a afirmat Iulia Șerban, Președintă CONAF Neamț.

„400.000 de copii sunt în afara sistemului educațional și dacă luăm în calcul faptul că anual se nasc 200.000 de copii, asta înseamnă că două generații sunt în afara sistemului de educație, conform partenerilor noștri de la UNICEF. Din păcate, fenomenul ascunde, cu fiecare zid dărâmat, un alt și alt zid de probleme. Soluții există, dar un plan sustenabil se creionează cu fiecare întâlnire. Avem un plan de măsuri agreat de toți partenerii. Situația mamelor minore este o prioritate și trebuie să vă spun că nu ne vom ridica de la masa dialogului până nu am agreat cu toții o strategie complexă, care include planuri de măsuri. Indiferent că ajungem în șase sau în 100 de orașe. Știm conform datelor INS, există 16.500 mame sub 18 ani și dintre acestea, 700 sunt sub 15 ani. Ministerul Familiei, Tineretului și a Egalității de Șanse a inclus problema mamelor minore în Observatorul Național al Copilului, proiect care va avea finanțare europeană, însă implicarea tuturor actorilor sociali, inclusiv a mediului de afaceri, în proiecte dedicate susținerii educației tinerelor mame va continua să fie o necesitate”, a adăugat Cristina Chiriac.

Dezbaterile din cadrul proiectului „Pactul pentru Tineri” explorează și acele întrebări critice privind esența fenomenului, influențele negative ale tinerilor, capacitatea și abilitatea instituțiilor de a urmări evoluția elevilor cu probleme, răspunsurile adecvate pentru reducerea abandonului școlar.

Înțelegerea problemelor complexe care au creat condițiile extinderii abandonului școlar poate fi esențială în crearea politicilor de prevenție a fenomenului. Crearea politicilor adecvate impune un efort comun al instituțiilor direct implicate, al autorităților locale, al educatorilor, al părinților și al mediului de afaceri, pentru calibrarea unei strategii naționale care să reducă abandonul școlar, determinând astfel întoarcerea tinerilor în sistemul educațional.