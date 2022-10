,,Am fondat PADIR – Patronatul Antreprenorilor din Industria Înfrumusețării din România, organizație patronală ce are ca scop principal promovarea și apărarea drepturilor economice, juridice, sociale și culturale ale antreprenorilor care activează în industria înfrumusețării, pentru că am simțit nevoia unei voci unitare care să fie concentrată pe această industrie. Înființarea acestui centru vocațional este baza unui întreg proces de reclădire a reputației ocupațiilor din industria înfrumusețării. Sunt meserii care nu vor dispărea niciodată, meserii ale viitorului, pentru care ai nevoie de creativitate, care oferă atât provocări și oportunități strălucitoare cât și posibilitatea de a dezvolta o carieră care să te ridice pe culmile succesului. Un adevărat profesionist, dedicat și implicat, are statut de artist, iar recunoașterea, aprecierea și remunerarea sunt doar o parte din motivele care ar trebui să determine un tânăr să aleagă o astfel de ocupație.„, Corina Munteanu, presedinte PADIR.

PADIR, membru CONAF – Confederația Națională pentru Antreprenoriat Feminin, este organizația care pune accent pe valori precum unitate, performanță prin educație, calitate și etică profesională, prezentând un interes crescut pentru a atinge excelența în domeniul în care activează. Obiectivul principal este acela de a determina publicul să aprecieze industria de înfrumusețare la adevărata sa valoare. Membri PADIR sunt prestatori de servicii, producători și furnizori de materiale și echipamente special concepute acestei industrii, furnizorii de formare profesională și profesioniștii care activează în industria înfrumusețării.



,,Industria înfrumusețării din România oferă soluții sustenabile pentru piața muncii în general și un viitor mai sigur tinerilor cu simț estetic și deschidere spre o formare continuă. În calitatea mea de președinte CONAF și ambasador VET, cred cu tărie în direcționarea vocațională timpurie ca pilon de dezvoltare a sistemului educațional. Într-o Românie așezată de ani de zile pe locul trei ca rata a abandonului școlar în Uniunea Europeană și cu 109.000 de elevi care au părăsit școala în ultimii patru ani, demersul PADIR vine ca un sprijin real și salutar. Un program coerent, integrat și susținut de mediul instituțional, poate face din Industria înfrumusețării un actor important pe piața muncii, iar experiența antreprenorială pe care PADIR o poate integra, dă tinerilor, încă de pe băncile scolii, noțiuni și valori pentru o carieră de lungă durată. „, Cristina Chiriac, președinte CONAF.

PADIR oferă membrilor săi resurse valoroase, sprijin și conexiuni pentru a ajuta la dezvoltarea afacerilor, la creșterea performanțelor profesionale dar și acces facil la educație, promovează cultura antreprenorială și egalitatea de șanse între femei și bărbați, promovează și apără drepturile și interesele membrilor săi și îi informează despre legislația și reglementările industriei.