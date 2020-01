UPDATE: Autoritățile chineze au ordonat construirea de urgenţă în oraşul Wuhan, cel mai afectat de epidemia cu noul tip de coronavirus, a unui spital special unde să fie tratați exclusiv pacienții afectaţi de acest virus.

Potrivit Reuters, decizia a fost luată în cea de-a doua zia reuniunii de urgență a organizației, după ce ieri aceasta nu a reuşit să cadă de acord dacă focarul actual de coronavirus din Wuhan trebuie declarat sau nu urgență sanitară.

Autoritățile chineze sunt în alertă şi au impus ca toată lumea să poarte măşti de protecţie în locurile publice. Cinci oraşe din provincia Hubei sunt închise complet, iar în capitala Beijing au fost anulate petrecerile de stradă de Noul an chinezesc. Spitalele au fost luate cu asalt de locuitori, iar rafturile magazinelor sunt goale.

The number of patients in Wuhan exceeds far beyond the capacity of hospital, more doctors and supplies including anti-virus masks, medical protective clothing are needed. The city's been locked down now to prevent the spread.#wuhanvirus #coronavirus #WuhanOutbreak #WuhanLockDown pic.twitter.com/8wZwRExpX5

— 全方位ポテト (@ElyseKartoffel) January 23, 2020