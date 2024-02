În vârstă de 90 de ani, genialul neurochirurg Leon Dănăilă continuă să fie activ, menținându-și dorința profundă de a vindeca, un crez care l-a însoțit încă din copilărie. Recent, el a dezvăluit, în cadrul unui interviu deosebit, o serie de detalii emoționante despre familia și viața sa.

Medicul a întâmpunat provocări la fiecare pas făcut în cariera sa, și, dacă ar fi preferat să urmeze calea ușoară, cu siguranță ar fi devenit milionar, într-o altă țară în afară de România.

Stabilit aici, singura sa avere constă în bucuria adusă prin zâmbetele și recunoștința a zecilor de mii de oameni cărora le-a fost salvator.

Această satisfacție este de ajuns pentru marele neurochirurg Leon Dănăilă. Povestea despre cum a dezvoltat pasiunea pentru medicină este cu totul aparte.

Medicul susține că primește cereri din partea pacienților din întreaga țară, dar și din străinătate. Oamenii vin la neurochirurgul român cu anumite cazuri considerate de netratat de către alți doctori.

„Sunt în primul rând medic neurochirurg cu o activitate destul de mare în acest domeniu.

Cred că nu mai am corespondent la noi în țară, nu știu, în străinătate nu am văzut, dar sunt solicitat din această cauză, fiindcă am o experiență mare, să dau consultații nu numai în domeniul neurochirurgical, ci și în domeniul afecțiunilor sistemului nervos central, al afecțiunilor cerebrale. Primesc telefoane din toată țara și din străinătate.

Oamenii sunt interesați, îmi prezintă cazuri care sunt aparent intratabile, caută idei și rezolvări cât mai diverse, prin toată lumea. Au venit și din statul Arizona, și din Canada, și din Mexic, și din multe țări din Europa. Da, îi ajut cât pot”, a povestit neurochirurgul Leon Dănăilă.